Полпред в УрФО: санкции Запада оказались мягче заявленных

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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, портфель, документы к совещанию, документы к заседанию, бумаги к совещанию
Санкции обернуться для США и Евросоюза серьезными убытками, считает Владимир Якушев Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции которые были введены Западом против РФ оказались мягче тех, про которые говорили представители США и Евросоюза. Такое мнение высказал полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев.

«То, что появляется на бумаге после заявлений, оказывается мягче, чем это было объявлено изначально. Санкции, которые введены ЕС, США и рядом других стран в отношении России, обернутся для них серьезными убытками. На данный момент, важно спокойно пройти первый период введения санкций, их юридического оформления», — передает ТАСС слова Якушева.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это США и Евросоюз ввели против России масштабные экономические санкции. Запад также ввел адресные санкции против российских физических и юридических лиц.

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Санкции которые были введены Западом против РФ оказались мягче тех, про которые говорили представители США и Евросоюза. Такое мнение высказал полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев. «То, что появляется на бумаге после заявлений, оказывается мягче, чем это было объявлено изначально. Санкции, которые введены ЕС, США и рядом других стран в отношении России, обернутся для них серьезными убытками. На данный момент, важно спокойно пройти первый период введения санкций, их юридического оформления», — передает ТАСС слова Якушева. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это США и Евросоюз ввели против России масштабные экономические санкции. Запад также ввел адресные санкции против российских физических и юридических лиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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