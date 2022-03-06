Полпред в УрФО: санкции Запада оказались мягче заявленных

Санкции которые были введены Западом против РФ оказались мягче тех, про которые говорили представители США и Евросоюза. Такое мнение высказал полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев.
«То, что появляется на бумаге после заявлений, оказывается мягче, чем это было объявлено изначально. Санкции, которые введены ЕС, США и рядом других стран в отношении России, обернутся для них серьезными убытками. На данный момент, важно спокойно пройти первый период введения санкций, их юридического оформления», — передает ТАСС слова Якушева.
Санкции которые были введены Западом против РФ оказались мягче тех, про которые говорили представители США и Евросоюза. Такое мнение высказал полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев. «То, что появляется на бумаге после заявлений, оказывается мягче, чем это было объявлено изначально. Санкции, которые введены ЕС, США и рядом других стран в отношении России, обернутся для них серьезными убытками. На данный момент, важно спокойно пройти первый период введения санкций, их юридического оформления», — передает ТАСС слова Якушева. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ на это США и Евросоюз ввели против России масштабные экономические санкции. Запад также ввел адресные санкции против российских физических и юридических лиц.