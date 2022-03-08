Текслер призвал заменить импортные стройматериалы на российские

Алексей Текслер будет жестко реагировать на повышение цен в отрасли (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 9 марта призвал пересмотреть региональные проекты с использованием импортных материалов и технологий. Об этом Текслер объявил на совещании с участием руководителей строительных компаний, областной прокуратуры и УФАС, заявили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Важно пересмотреть проекты с использованием импортной составляющей, ориентироваться на отечественных производителей. Один из ключевых вопросов — не допускать необоснованного роста цен на стройматериалы и на стройку», — отметил Текслер.

Губернатор предупредил, что будет жестко реагировать на факты необоснованного увеличения стоимости строительства. Текслер также поставил задачу выполнить все обязательства по строительству социальных объектов в регионе.

Руководителям компаний Текслер поручил напрямую работать с региональным минстроем, с заместителями губернатора Сергеем Шалем и Егором Ковальчуком при возникновении трудностей. Все предложения по поддержке строительной отрасли в дальнейшем будут направлены в правительство РФ.

С началом спецоперации на Украине, инициированной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля, страна столкнулась с санкциями. Западные компании также начали угрожать России уходом с рынка.

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