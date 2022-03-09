Доктор наук: после COVID температура может держаться 4 месяца

10 марта 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

Долго сохраняющаяся температура может говорить об активности вируса в организме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 После COVID-19 субфебрильная температура до 37,5 градусов может сохраняться несколько месяцев. Связано это может быть с дисрегуляцией, то есть нарушением работы иммунной системы, либо персистированием вируса, сохранением его в активном состоянии в клетках организма. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Долгое сохранение субфебрильной температуры говорит либо о дисрегуляции иммунной системы, развитии ряда осложнений, либо о длительном персистировании коронавируса, например, в лимфоидной ткани или кишечнике. Инфекция сохраняется в клетках, но не выделяется из дыхательных путей, то есть человек при этом не заразен. Подъемы температуры до 37 — 37,5 градусов после завершения острого периода заболевания могут наблюдаться длительное время, в течение месяца и двух. У нас в практике были пациенты, у которых этот симптом сохранялся до 3-4 месяцев», — объяснил Сергей Токарев. Доктор наук подчеркнул, что при длительном сохранении температуры после COVID-19 переболевшим стоит пройти дополнительные обследования. «Паниковать и принимать экстренные меры не нужно, достаточно в плановом порядке пройти необходимые, по назначению врача, обследования, сдать кровь на общий анализ, также я бы посоветовал проверять сатурацию и обращать внимание, нет ли прогрессирующей одышки. Если больше ничего не беспокоит, а показатели в пределах нормы, то нужно просто перестать измерять температуру», — добавил Токарев. В беседе с URA.RU инфекционист, главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко согласилась, что не всегда температура является поводом для паники. «По сути, температура 37 — 37,2 градуса является нормальной реакцией организма. Обычно мы ее не измеряем, но когда болеем, особенно коронавирусом, сильно акцентируем на ней внимание. Если при такой температуре сохраняется вялость, интоксикация, какой-то катаральный симптом (воспаление слизистой оболочки дыхательных путей — прим. URA.RU), значит, вирус продолжает циркулировать в организме, и это является признаком инфекционного процесса», — заявила она. Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал, что из-за снижения иммунитета к COVID-19 могут добавиться вирусные, грибковые, бактериальные инфекции. Также коронавирус может привести к ухудшению фоновых заболеваний. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После COVID-19 субфебрильная температура до 37,5 градусов может сохраняться несколько месяцев. Связано это может быть с дисрегуляцией, то есть нарушением работы иммунной системы, либо персистированием вируса, сохранением его в активном состоянии в клетках организма. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Долгое сохранение субфебрильной температуры говорит либо о дисрегуляции иммунной системы, развитии ряда осложнений, либо о длительном персистировании коронавируса, например, в лимфоидной ткани или кишечнике. Инфекция сохраняется в клетках, но не выделяется из дыхательных путей, то есть человек при этом не заразен. Подъемы температуры до 37 — 37,5 градусов после завершения острого периода заболевания могут наблюдаться длительное время, в течение месяца и двух. У нас в практике были пациенты, у которых этот симптом сохранялся до 3-4 месяцев», — объяснил Сергей Токарев. Доктор наук подчеркнул, что при длительном сохранении температуры после COVID-19 переболевшим стоит пройти дополнительные обследования. «Паниковать и принимать экстренные меры не нужно, достаточно в плановом порядке пройти необходимые, по назначению врача, обследования, сдать кровь на общий анализ, также я бы посоветовал проверять сатурацию и обращать внимание, нет ли прогрессирующей одышки. Если больше ничего не беспокоит, а показатели в пределах нормы, то нужно просто перестать измерять температуру», — добавил Токарев. В беседе с URA.RU инфекционист, главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко согласилась, что не всегда температура является поводом для паники. «По сути, температура 37 — 37,2 градуса является нормальной реакцией организма. Обычно мы ее не измеряем, но когда болеем, особенно коронавирусом, сильно акцентируем на ней внимание. Если при такой температуре сохраняется вялость, интоксикация, какой-то катаральный симптом (воспаление слизистой оболочки дыхательных путей — прим. URA.RU), значит, вирус продолжает циркулировать в организме, и это является признаком инфекционного процесса», — заявила она. Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал, что из-за снижения иммунитета к COVID-19 могут добавиться вирусные, грибковые, бактериальные инфекции. Также коронавирус может привести к ухудшению фоновых заболеваний.