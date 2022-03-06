06 марта 2022
05 марта 2022

В Кургане ожидают 30-градусные морозы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В ближайшие дни температура воздуха в Кургане будет значительно ниже нормы Фото:

В ближайшие дни на территории Курганской области сохранится холодная погода. Местами температура воздуха может опуститься до минус 33 градусов, сообщает пресс-служба мэрии Кургана.

«В ближайшие дни в Кургане и Курганской области сохранится холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы на семь и более градусов. Температура воздуха может достигать ночью минус 23, 28 градусов, в низинах — до минус 33. Днем — минус 10-15 градусов», — говорится в сообщении на сайте муниципалитета.

По данным Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, холодная погода сохранится как минимум до 12 марта. Местами действительно температура воздуха может понизиться до минус 33 градусов. При этом ожидается слабый и неустойчивый ветер, преимущественно без осадков.

Ранее URA.RU сообщало, что с 7 по 12 марта в Курганской области возможны морозы. Ожидалось, что температура воздуха может опуститься ниже нормы на 9-11 градусов. С 13 марта должен начаться плавный рост температуры.

Холодная погода продержится в Кургане как минимум до 12 марта

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В ближайшие дни на территории Курганской области сохранится холодная погода. Местами температура воздуха может опуститься до минус 33 градусов, сообщает пресс-служба мэрии Кургана. «В ближайшие дни в Кургане и Курганской области сохранится холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы на семь и более градусов. Температура воздуха может достигать ночью минус 23, 28 градусов, в низинах — до минус 33. Днем — минус 10-15 градусов», — говорится в сообщении на сайте муниципалитета. По данным Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, холодная погода сохранится как минимум до 12 марта. Местами действительно температура воздуха может понизиться до минус 33 градусов. При этом ожидается слабый и неустойчивый ветер, преимущественно без осадков. Ранее URA.RU сообщало, что с 7 по 12 марта в Курганской области возможны морозы. Ожидалось, что температура воздуха может опуститься ниже нормы на 9-11 градусов. С 13 марта должен начаться плавный рост температуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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