Bloomberg: Германия отказывается от санкций против России

Германия выступает против отключения российских банков от международной платежной системы SWIFT. Об этом пишет американское издание Bloomberg.
«По словам нескольких дипломатов, знакомых с этим вопросом и документами, Берлин является ведущей державой, сопротивляющейся попыткам добавить Сбербанк в список российских финансовых учреждений, отрезанных от SWIF. Канцлер Олаф Шольц также публично призвал к сдержанности в отношении санкций, которые могут повлиять на энергетику», — пишет Bloomberg.
Канцлер Германии Шольц также заявил, что ФРГ не будет поставлять военные самолеты на Украину. При этом Германия продолжит оказывать стране финансовую помощь.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели масштабные санкции против банковской системы РФ. Попавшие под санкции банки были отключены от системы SWIFT. Платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России, пишет деловое издание «Взгляд».
Германия выступает против отключения российских банков от международной платежной системы SWIFT. Об этом пишет американское издание Bloomberg. «По словам нескольких дипломатов, знакомых с этим вопросом и документами, Берлин является ведущей державой, сопротивляющейся попыткам добавить Сбербанк в список российских финансовых учреждений, отрезанных от SWIF. Канцлер Олаф Шольц также публично призвал к сдержанности в отношении санкций, которые могут повлиять на энергетику», — пишет Bloomberg. Канцлер Германии Шольц также заявил, что ФРГ не будет поставлять военные самолеты на Украину. При этом Германия продолжит оказывать стране финансовую помощь. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели масштабные санкции против банковской системы РФ. Попавшие под санкции банки были отключены от системы SWIFT. Платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России, пишет деловое издание «Взгляд».