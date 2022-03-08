Niletto перенес свой концерт в Екатеринбурге

Артист перенес свой концерт на 22 апреля 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский артист Niletto (Данил Прытков) перенес свой концерт на 22 апреля 2022 года из-за состояния здоровья одного из членов его команды. Об этом журналистам рассказала команда организаторов мероприятий Zion Music.

«Состояние здоровья одного из независимых членов команды Niletto после возвращения из Израиля не позволяет продолжить гастрольную деятельность в ближайшее время, поэтому концерт Niletto в Екатеринбурге переносится на 22 апреля 2022 года», — сообщили «Моментам» в Zion Music.

Ранее свои концерты отменили перенесли Элджей, группа «Тараканы», певец Гарик Сукачев и Монеточка. Переносы связанны с проведением Россией спецоперации на Украине. В планах армии РФ проведение денацификации и демилитаризации Украины.