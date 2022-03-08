08 марта 2022

Niletto перенес свой концерт в Екатеринбурге

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Ночь музыки - 2021. Екатеринбург, концерт, фан-зона, массовое мероприятие, танцпол, фан зона, толпа, соблюдение масочного режима, зрители на концерте, коронавирусные ограничения
Артист перенес свой концерт на 22 апреля 2022 года Фото:

Уральский артист Niletto (Данил Прытков) перенес свой концерт на 22 апреля 2022 года из-за состояния здоровья одного из членов его команды. Об этом журналистам рассказала команда организаторов мероприятий Zion Music.

«Состояние здоровья одного из независимых членов команды Niletto после возвращения из Израиля не позволяет продолжить гастрольную деятельность в ближайшее время, поэтому концерт Niletto в Екатеринбурге переносится на 22 апреля 2022 года», — сообщили «Моментам» в Zion Music.

Ранее свои концерты отменили перенесли Элджей, группа «Тараканы», певец Гарик Сукачев и Монеточка. Переносы связанны с проведением Россией спецоперации на Украине. В планах армии РФ проведение денацификации и демилитаризации Украины.

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Уральский артист Niletto (Данил Прытков) перенес свой концерт на 22 апреля 2022 года из-за состояния здоровья одного из членов его команды. Об этом журналистам рассказала команда организаторов мероприятий Zion Music. «Состояние здоровья одного из независимых членов команды Niletto после возвращения из Израиля не позволяет продолжить гастрольную деятельность в ближайшее время, поэтому концерт Niletto в Екатеринбурге переносится на 22 апреля 2022 года», — сообщили «Моментам» в Zion Music. Ранее свои концерты отменили перенесли Элджей, группа «Тараканы», певец Гарик Сукачев и Монеточка. Переносы связанны с проведением Россией спецоперации на Украине. В планах армии РФ проведение денацификации и демилитаризации Украины.
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