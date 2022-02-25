Группа «Тараканы» отменила концерты в Екатеринбурге и Перми

25 февраля 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

Концерты в Екатеринбурге уже отменили Элджей, «Тараканы» и «Грот» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Группы «Тараканы» отменила концерты в Екатеринбурге и Перми в связи с проведением военной операции на Украине. Кроме того, группа «Грот» перенесла выступление на более позднее число. Концерты должны были состояться в эти выходные. Об этом музыканты сообщили в своих социальных сетях. «В связи со сложившейся ситуацией и боевыми действиями мы вынуждены приостановить продажи билетов. Концертов в назначенные даты в Екатеринбурге, Перми, Кирове и Ижевске не будет. Полная информация будет опубликована в ближайшие часы», — говорится в группе концерта в социальной сети «ВКонтакте». Концерт «Тараканов» должен был состояться 26 февраля в CENTER Club. Также об отмене концерта сообщила группа «Грот»: концерт перенесли с 27 февраля на 30 сентября. «Друзья, в связи со сложившейся ситуацией мы вынуждены перенести концерт в Екатеринбурге. Провести его сейчас не представляется возможным физически (аэропорты на юге страны закрыты, на поезда билетов нет, на машине никак не успеть). Концерт в Екатеринбурге состоится 30 сентября. Все приобретенные ранее билеты будут действительны», — сообщили музыканты в своем Instagram. Ранее хип-хоп исполнитель Элджей также перенес свои концерты в Челябинске и Екатеринбурге из-за проведения Россией военной спецоперации на Украине. Глава РФ заявил, что не планирует оккупацию страны. В планах Армии России проведение денацификации и демилитаризации республики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Группы «Тараканы» отменила концерты в Екатеринбурге и Перми в связи с проведением военной операции на Украине. Кроме того, группа «Грот» перенесла выступление на более позднее число. Концерты должны были состояться в эти выходные. Об этом музыканты сообщили в своих социальных сетях. «В связи со сложившейся ситуацией и боевыми действиями мы вынуждены приостановить продажи билетов. Концертов в назначенные даты в Екатеринбурге, Перми, Кирове и Ижевске не будет. Полная информация будет опубликована в ближайшие часы», — говорится в группе концерта в социальной сети «ВКонтакте». Концерт «Тараканов» должен был состояться 26 февраля в CENTER Club. Также об отмене концерта сообщила группа «Грот»: концерт перенесли с 27 февраля на 30 сентября. «Друзья, в связи со сложившейся ситуацией мы вынуждены перенести концерт в Екатеринбурге. Провести его сейчас не представляется возможным физически (аэропорты на юге страны закрыты, на поезда билетов нет, на машине никак не успеть). Концерт в Екатеринбурге состоится 30 сентября. Все приобретенные ранее билеты будут действительны», — сообщили музыканты в своем Instagram. Ранее хип-хоп исполнитель Элджей также перенес свои концерты в Челябинске и Екатеринбурге из-за проведения Россией военной спецоперации на Украине. Глава РФ заявил, что не планирует оккупацию страны. В планах Армии России проведение денацификации и демилитаризации республики.