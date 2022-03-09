Киев мешает покинуть Украину, расстреливая мирных жителей. Главное о спецоперации к вечеру 9 марта

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Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев не выполнил свое обещания по организации гуманитарных коридоров для эвакуации беженцев и спровоцировал националистов стрелять по мирным жителям. URA.RU приводит главные новости о специальной операции на Украине к вечеру 9 марта.

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Киев не выполнил свое обещания по организации гуманитарных коридоров для эвакуации беженцев и спровоцировал националистов стрелять по мирным жителям. URA.RU приводит главные новости о специальной операции на Украине к вечеру 9 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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