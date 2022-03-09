Россия продолжает специальную операцию на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Киев не выполнил свое обещания по организации гуманитарных коридоров для эвакуации беженцев и спровоцировал националистов стрелять по мирным жителям. URA.RU приводит главные новости о специальной операции на Украине к вечеру 9 марта.
- Утром Россия объявила «режим тишины» для организации гуманитарных коридоров и эвакуации мирных жителей. В Киеве заявили, что заинтересованы в эвакуации и предоставят шесть гуманитарных коридоров, однако не выполнили свое обещание и сорвали эвакуацию граждан;
- СМИ сообщили о том, что президент Украины Владимир Зеленский согласен на требование РФ о нейтральном статусе страны. Это означает, что Украина откажется от вступления в НАТО;
- Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на Украине были обнаружены биологические лаборатории США, где проводились эксперименты с биологическим оружием. Она также заявила о том, что суверенитет Украины будет сохранен;
- В Луганске прогремел мощный врыв. На данный момент о пострадавших ничего не известно;
- В Минобороны РФ сообщили, что в Украину случайно попали несколько срочников, большая часть из которых уже доставлена в Россию, однако некоторые из них оказались в плену украинских националистов. Президент России Владимир Путин поручил немедленно разобраться, как срочники попали на территорию Украины;
- СМИ опубликовали ролик с украинским разведчиком, который рассказал, что его ранили свои же солдаты, после чего бросили умирать;
- В Минобороны заявили, что армии РФ удалось почти полностью вывести из строя ВВС Украины. Российская армия уничтожила 90% военных аэродромов и почти всю систему ПВО;
- В Минобороны сообщили, что власти Киева разрешили националистам стрелять по мирным жителям. В частности, таким образом националисты не дают гражданам покинуть страну.
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