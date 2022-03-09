Минобороны обвинило власти Украины в расстреле мирных жителей

09 марта 2022 в 22:11 Размер текста - 17 +

Минобороны РФ считает, что власти Украины спровоцировали военных на стрельбу по мирным жителям Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевские власти виноваты в том, что военные Украины стреляют по мирным жителям, которые бегут в Россию. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Киевский режим санкционировал националистов на применение оружия по тем, кто предпринимает попытки эвакуации в Российскую Федерацию, угрожая убить родственников, оставшихся на украинской территории. От радикалов звучат угрозы физической расправы и с теми, кто пытается получить гуманитарную помощь», — заявил Мизинцев. Глава гумштаба рассказал, что на автодороге Сумы-Грайворон установили два блок-поста территориальной обороны. Это гражданские люди со стрелковым оружием и «коктейлями Молотова», перед которыми стоит задача препятствовать беженцам. В Харькове же националисты, угрожая расправой, заставляют мирных жителей строить баррикады, которые помешают беженцам. Ранее представитель Минобороны рассказывал, что жителям также не дают выйти по гумкоридорам. Украина при этом нарушает условия их создания и срывает их организацию. А украинские пограничники требуют взятку до пяти тысяч долларов за возможность покинуть страну во время спецоперации России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Киевские власти виноваты в том, что военные Украины стреляют по мирным жителям, которые бегут в Россию. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Киевский режим санкционировал националистов на применение оружия по тем, кто предпринимает попытки эвакуации в Российскую Федерацию, угрожая убить родственников, оставшихся на украинской территории. От радикалов звучат угрозы физической расправы и с теми, кто пытается получить гуманитарную помощь», — заявил Мизинцев. Глава гумштаба рассказал, что на автодороге Сумы-Грайворон установили два блок-поста территориальной обороны. Это гражданские люди со стрелковым оружием и «коктейлями Молотова», перед которыми стоит задача препятствовать беженцам. В Харькове же националисты, угрожая расправой, заставляют мирных жителей строить баррикады, которые помешают беженцам. Ранее представитель Минобороны рассказывал, что жителям также не дают выйти по гумкоридорам. Украина при этом нарушает условия их создания и срывает их организацию. А украинские пограничники требуют взятку до пяти тысяч долларов за возможность покинуть страну во время спецоперации России.