09 марта 2022

Володин заявил о необоснованном завышении цен в России

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Организационное собрание фракции политической партии
Вячеслав Володин отметил, что что рост цен в России в подобной ситуации носит необоснованный характер Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В нынешней ситуации повышение цен на ряд товаров со стороны компаний недопустимо и не обосновано. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России, искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо. По имеющейся информации, поставщики располагают необходимыми запасами товаров, дефицита нет», — отметил он в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что рост цен в подобной ситуации носит необоснованный характер. Однако Володин отметил, что из-за санкций, которые ввели страны ЕС и США в отношении России из-за спецоперации на Украине, некоторые товары могут дорожать. Причина — повышение курса валют или перебои в поставках из других стран.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Несмотря на это ряд стран не согласился с таким решением и ввел против России ограничения, в том числе в экономической сфере.

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В нынешней ситуации повышение цен на ряд товаров со стороны компаний недопустимо и не обосновано. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России, искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо. По имеющейся информации, поставщики располагают необходимыми запасами товаров, дефицита нет», — отметил он в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что рост цен в подобной ситуации носит необоснованный характер. Однако Володин отметил, что из-за санкций, которые ввели страны ЕС и США в отношении России из-за спецоперации на Украине, некоторые товары могут дорожать. Причина — повышение курса валют или перебои в поставках из других стран. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Несмотря на это ряд стран не согласился с таким решением и ввел против России ограничения, в том числе в экономической сфере.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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