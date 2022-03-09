Володин заявил о необоснованном завышении цен в России

10 марта 2022 в 10:11 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин отметил, что что рост цен в России в подобной ситуации носит необоснованный характер Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В нынешней ситуации повышение цен на ряд товаров со стороны компаний недопустимо и не обосновано. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России, искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо. По имеющейся информации, поставщики располагают необходимыми запасами товаров, дефицита нет», — отметил он в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что рост цен в подобной ситуации носит необоснованный характер. Однако Володин отметил, что из-за санкций, которые ввели страны ЕС и США в отношении России из-за спецоперации на Украине, некоторые товары могут дорожать. Причина — повышение курса валют или перебои в поставках из других стран. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Несмотря на это ряд стран не согласился с таким решением и ввел против России ограничения, в том числе в экономической сфере. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В нынешней ситуации повышение цен на ряд товаров со стороны компаний недопустимо и не обосновано. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России, искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо. По имеющейся информации, поставщики располагают необходимыми запасами товаров, дефицита нет», — отметил он в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что рост цен в подобной ситуации носит необоснованный характер. Однако Володин отметил, что из-за санкций, которые ввели страны ЕС и США в отношении России из-за спецоперации на Украине, некоторые товары могут дорожать. Причина — повышение курса валют или перебои в поставках из других стран. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Несмотря на это ряд стран не согласился с таким решением и ввел против России ограничения, в том числе в экономической сфере.