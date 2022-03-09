Агрессии со стороны испанцев к русским екатеринбурженка не заметила Фото: Иван Некрасов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россияне, живущие в Испании, стараются прилюдно не говорить на родном языке, хотя и не заметили агрессивного отношения со стороны местного населения. Об этом URA.RU рассказала уроженка Екатеринбурга Валентина, вышедшая замуж за испанца и живущая в Мадриде.

«Со знакомыми россиянами заранее договариваемся в людных местах, например, говорить на английском языке. Стараемся русские слова вообще не произносить. Это очень угнетает — то, что тебе приходится лишний раз думать — разговаривать ли на русском или переключаться на иностранный», — рассказала Валентина.

Девушка при этом отметила, что со стороны местного населения и туристов Испании никакой агрессии не заметила. Россиянка объяснила, что больше опасается реакции со стороны русскоговорящих людей, например, выходцев из некоторых союзных республик.

«Что касается беженцев из Украины, то в Испании вообще очень много украинцев, например, в Барселоне. Многие местные жители боятся, что останутся без работы, потому что украинцы сейчас будут готовы трудиться за гроши», — добавила Валентина.

Ранее об отношении местных жителей к россиянам URA.RU рассказала другая уроженка Екатеринбурга, живущая в Италии. Девушка отметила, что люди стали оборачиваться на улицах вслед, услышав русскую речь.

Внимание всего мира к России оказалось приковано после того, как 24 февраля началась спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.

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