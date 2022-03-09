Средняя стоимость квадратного метра составила около 58 тыс рублей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске средняя стоимость квадратного метра за месяц выросла на 2,09%. Теперь стоимость квадратного метра составила почти 58 тыс. рублей. Это следует из данных на портале недвижимости «Реалтимаг».

«В Челябинске средняя стоимость квадратного метра 8 февраля 2022 года составляла 55 тыс. 855 рублей за квадратный метр. По состоянию на 10 марта средняя стоимость квадратного метра составила 57 тыс. 947 рублей», — следует из данных на сайте «Реалтимаг».

Аналитики сайта отмечают, что недорогую однокомнатной квартиру в Челябинске сегодня можно купить за 2 млн 48 тыс. рублей. За недорогую двухкомнатную квартиру просят 2 млн 758 тыс. 700 рублей. Стоимость трехкомнатной квартиры эконом-класса в среднем составляет 3 млн 834 тыс. рублей.

Год назад, в феврале 2021 года, средняя стоимость жилья в Челябинске составляла 43 тысячи 746 рублей за квадратный метр. За год жилье в областном центре подорожало на 24,5%.

Накануне губернатор Алексей Текслер призвал участников строительной отрасли пересмотреть региональные проекты с использованием импортных материалов и технологий. Один из ключевых вопросов — не допускать необоснованного роста цен на стройматериалы и на стройку.