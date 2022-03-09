09 марта 2022

В Екатеринбурге спецоперацию РФ поддержали автопробегом. Видео

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Автопробег в поддержку спецоперации на Украине. Екатеринбург
Активисты начали автопробег от Окружного Дома Офицеров в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге днем 10 марта начался автопробег в поддержку спецоперации Вооруженных Сил РФ на территории Украины. По данным СМИ, в акции участвует около 100 водителей.

«Машины с наклейками с буквой Z сегодня в 12.00 выдвинулись от Дома офицеров, проехали по Ленина, Московской. Далее путь — в Академический и снова в центр через Ботанику», — сообщает паблике «ВКонтакте» «Типичный Екатеринбург». Уточняется, что акция согласована.

Ранее жители Екатеринбурга уже объединялись в поддержку специальной операции на Украине. Активисты устроили автопробег 6 марта, символикой акции стали флаги Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик. Буква Z означает «За победу», пояснили в министерстве обороны РФ. О начале специальной операции на территории Украины объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. Такое решение о предпринял вследствие усиления обстрелов украинскими войсками территорий Луганской и Донецкой народных республик.

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В Екатеринбурге днем 10 марта начался автопробег в поддержку спецоперации Вооруженных Сил РФ на территории Украины. По данным СМИ, в акции участвует около 100 водителей. «Машины с наклейками с буквой Z сегодня в 12.00 выдвинулись от Дома офицеров, проехали по Ленина, Московской. Далее путь — в Академический и снова в центр через Ботанику», — сообщает паблике «ВКонтакте» «Типичный Екатеринбург». Уточняется, что акция согласована. Ранее жители Екатеринбурга уже объединялись в поддержку специальной операции на Украине. Активисты устроили автопробег 6 марта, символикой акции стали флаги Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик. Буква Z означает «За победу», пояснили в министерстве обороны РФ. О начале специальной операции на территории Украины объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. Такое решение о предпринял вследствие усиления обстрелов украинскими войсками территорий Луганской и Донецкой народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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