Активисты начали автопробег от Окружного Дома Офицеров в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге днем 10 марта начался автопробег в поддержку спецоперации Вооруженных Сил РФ на территории Украины. По данным СМИ, в акции участвует около 100 водителей.

«Машины с наклейками с буквой Z сегодня в 12.00 выдвинулись от Дома офицеров, проехали по Ленина, Московской. Далее путь — в Академический и снова в центр через Ботанику», — сообщает паблике «ВКонтакте» «Типичный Екатеринбург». Уточняется, что акция согласована.

Ранее жители Екатеринбурга уже объединялись в поддержку специальной операции на Украине. Активисты устроили автопробег 6 марта, символикой акции стали флаги Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик. Буква Z означает «За победу», пояснили в министерстве обороны РФ. О начале специальной операции на территории Украины объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. Такое решение о предпринял вследствие усиления обстрелов украинскими войсками территорий Луганской и Донецкой народных республик.