В Кремле заявили об беспрецедентной экономической войне против РФ

Дмитрий Песков заявил, что меры по улучшению ситуации реализуются Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Меры по стабилизации непростой ситуации в российской экономике уже принимаются, однако прогнозы делать пока рано. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, чего ждать в будущем от экономики России.

«Как раз меры по успокоению этой ситуации уже реализуются, и дальнейшие меры прорабатываются. Что-то прогнозировать — дело неблагодарное. Это скорее гадать на кофейной гуще. Ситуация абсолютно беспрецедентная. То есть такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было. Поэтому что-то прогнозировать очень сложно. Надо действовать с тем, чтобы минимизировать негативные последствия и дальнейшие риски», — добавил представитель Кремля на конференц-колле.

Песков отказался отвечать на вопрос о заморозке цен на продовольствие. При этом подчеркнул, что негативные последствия будут минимизироваться.

«Относительно заморозки цен оставляю без комментариев. У нас есть штаб в правительстве. Все, что нужно для стабилизации, будет делаться. Да, инфляция [высокая], достаточно шоковое внешнее воздействие на нашу экономику. Негативные последствия будут минимизироваться. Ситуация турбулентная», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам. Цель действий российской армии — завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Кроме того, операция нужна для демилитаризации и денацификации территории и отвода угрозы от России, а не оккупации. В связи с этим ряд европейских стран, а также США ввели против России санкции. Ограничения коснулись экономического сектора.

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