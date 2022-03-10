МИД РФ: националисты создали базу в роддоме Мариуполя

10 марта 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

Россия сообщила данные о националистах «Азова» 7 марта на заседании Совета Безопасности ООН, отметил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы украинского националистического батальона «Азов» (признан в РФ экстремистским и запрещен) устроили себе базу в городском роддоме Мариуполя, о чем Россия сообщила еще три дня назад. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров России и Украины. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24». «Не в первый раз мы видим патетические вскрики по поводу так называемых зверств, которые чинят российские вооруженные силы. 7 марта, три дня назад, на заседании Совета Безопасности ООН были предъявлены факты нашей делегацией о том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном „Азов“ и прочими радикалами, откуда выгнали всех рожениц, всех медсестер, вообще весь обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальона „Азов“», — сказал Лавров. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что специальная операция необходима для того, чтобы остановить геноцид мирных граждан в Донбассе, пишет «Национальная служба новостей». По информации Минобороны РФ, украинские националисты удерживают в заложниках 4,5 млн граждан, сообщает деловое издание «Взгляд». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бойцы украинского националистического батальона «Азов» (признан в РФ экстремистским и запрещен) устроили себе базу в городском роддоме Мариуполя, о чем Россия сообщила еще три дня назад. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров России и Украины. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24». «Не в первый раз мы видим патетические вскрики по поводу так называемых зверств, которые чинят российские вооруженные силы. 7 марта, три дня назад, на заседании Совета Безопасности ООН были предъявлены факты нашей делегацией о том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном „Азов“ и прочими радикалами, откуда выгнали всех рожениц, всех медсестер, вообще весь обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальона „Азов“», — сказал Лавров. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что специальная операция необходима для того, чтобы остановить геноцид мирных граждан в Донбассе, пишет «Национальная служба новостей». По информации Минобороны РФ, украинские националисты удерживают в заложниках 4,5 млн граждан, сообщает деловое издание «Взгляд».