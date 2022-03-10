МИД РФ: националисты создали базу в роддоме Мариуполя

Бойцы украинского националистического батальона «Азов» (признан в РФ экстремистским и запрещен) устроили себе базу в городском роддоме Мариуполя, о чем Россия сообщила еще три дня назад. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров России и Украины. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24».
«Не в первый раз мы видим патетические вскрики по поводу так называемых зверств, которые чинят российские вооруженные силы. 7 марта, три дня назад, на заседании Совета Безопасности ООН были предъявлены факты нашей делегацией о том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном „Азов“ и прочими радикалами, откуда выгнали всех рожениц, всех медсестер, вообще весь обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальона „Азов“», — сказал Лавров.
Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что специальная операция необходима для того, чтобы остановить геноцид мирных граждан в Донбассе, пишет «Национальная служба новостей». По информации Минобороны РФ, украинские националисты удерживают в заложниках 4,5 млн граждан, сообщает деловое издание «Взгляд».
Бойцы украинского националистического батальона «Азов» (признан в РФ экстремистским и запрещен) устроили себе базу в городском роддоме Мариуполя, о чем Россия сообщила еще три дня назад. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров России и Украины. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24». «Не в первый раз мы видим патетические вскрики по поводу так называемых зверств, которые чинят российские вооруженные силы. 7 марта, три дня назад, на заседании Совета Безопасности ООН были предъявлены факты нашей делегацией о том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном „Азов“ и прочими радикалами, откуда выгнали всех рожениц, всех медсестер, вообще весь обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальона „Азов“», — сказал Лавров. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что специальная операция необходима для того, чтобы остановить геноцид мирных граждан в Донбассе, пишет «Национальная служба новостей». По информации Минобороны РФ, украинские националисты удерживают в заложниках 4,5 млн граждан, сообщает деловое издание «Взгляд».