Врач заявил об истощении иммунной системы из-за частых прививок

11 марта 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

Вакцинацию от COVID-19 нужно проходить через 3-6 месяцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Из-за частных прививок от COVID-19 без соблюдения установленных интервалов может произойти истощение В-клеток иммунной системы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Между прививками от COVID-19 должен быть соблюден интервал не менее 6 месяцев. Раньше повторную вакцинацию проходить не следует. Иначе можно столкнуться с явлением истощения В-клеток иммунной системы. И прививка просто не подействует должным образом — она не будет вредна, она просто будет малоэффективна», — объяснил Сергей Токарев. В беседе с URA.RU инфекционист, главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко добавила, что при частой вакцинации иммунная система перестает распознавать COVID-19. «При лечении методом АСИТ- терапии при аллергиях мы вводим пациенту микродозу значимого аллергена, чтобы организм начал постепенно воспринимать его как что-то знакомое и перестал бурно на него реагировать. Это же происходит при частой вакцинации. Вводится антиген один, второй, третий раз и организм начинает воспринимать вирус ни как что-то чужеродное, а как что-то безопасное, знакомое. И не будет бурно на него реагировать. То есть при частом попадании антигена возникает блок распознавания иммунными клетками», — подчеркнула она. Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, когда лучше всего проходить вакцинацию после «Омикрона». Прививку желательно сделать через полгода или год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за частных прививок от COVID-19 без соблюдения установленных интервалов может произойти истощение В-клеток иммунной системы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Между прививками от COVID-19 должен быть соблюден интервал не менее 6 месяцев. Раньше повторную вакцинацию проходить не следует. Иначе можно столкнуться с явлением истощения В-клеток иммунной системы. И прививка просто не подействует должным образом — она не будет вредна, она просто будет малоэффективна», — объяснил Сергей Токарев. В беседе с URA.RU инфекционист, главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко добавила, что при частой вакцинации иммунная система перестает распознавать COVID-19. «При лечении методом АСИТ- терапии при аллергиях мы вводим пациенту микродозу значимого аллергена, чтобы организм начал постепенно воспринимать его как что-то знакомое и перестал бурно на него реагировать. Это же происходит при частой вакцинации. Вводится антиген один, второй, третий раз и организм начинает воспринимать вирус ни как что-то чужеродное, а как что-то безопасное, знакомое. И не будет бурно на него реагировать. То есть при частом попадании антигена возникает блок распознавания иммунными клетками», — подчеркнула она. Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, когда лучше всего проходить вакцинацию после «Омикрона». Прививку желательно сделать через полгода или год.