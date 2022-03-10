Вирусолог рассказал, когда нужно прививаться после «Омикрона»

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Вакцины против коронавируса следует модифицировать под новые штаммы Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

После перенесенного штамма коронавируса «Омикрон» вакцинироваться следует не раньше, чем через полгода. Об этом в разговоре с URA.RU заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Я думаю, что как минимум через полгода можно вакцинироваться. А лучше, наверно, через год. Но не раньше, чем через полгода и то, если в очередной раз будет складываться неприятная ситуация. То есть какая-то новая версия появится. Сложно говорить, потому что индивидуальный разброс очень сильный. Кто-то заболевает буквально через четыре месяца повторно. В таких случаях полгода — это нормально, рекомендованная цифра», — сказал Александр Чепурнов.

По словам вирусолога, переболевшим россиянам следует ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию при выборе времени вакцинации. «Основным показателем будут являться эпидемиологические события, потому что „Омикрон“, очевидно, уходит сейчас и будет поддерживаться в небольшом количестве заболевших. Это значительно улучшит нам ситуацию. Если человек заболел, то напрягаться раньше, чем через полгода, не стоит», — подчеркнул он.

Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU добавил, что вакцины против коронавируса должны быть модифицированы под новые штаммы коронавируса. «В начале нужно оценить, а потом только начинать или не начинать вакцинацию. Похоже, что если что-то делать, то нужны новые вакцины, которые будет работать эффективней против нового варианта», — отметил собеседник агентства.

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После перенесенного штамма коронавируса «Омикрон» вакцинироваться следует не раньше, чем через полгода. Об этом в разговоре с URA.RU заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. «Я думаю, что как минимум через полгода можно вакцинироваться. А лучше, наверно, через год. Но не раньше, чем через полгода и то, если в очередной раз будет складываться неприятная ситуация. То есть какая-то новая версия появится. Сложно говорить, потому что индивидуальный разброс очень сильный. Кто-то заболевает буквально через четыре месяца повторно. В таких случаях полгода — это нормально, рекомендованная цифра», — сказал Александр Чепурнов. По словам вирусолога, переболевшим россиянам следует ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию при выборе времени вакцинации. «Основным показателем будут являться эпидемиологические события, потому что „Омикрон“, очевидно, уходит сейчас и будет поддерживаться в небольшом количестве заболевших. Это значительно улучшит нам ситуацию. Если человек заболел, то напрягаться раньше, чем через полгода, не стоит», — подчеркнул он. Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU добавил, что вакцины против коронавируса должны быть модифицированы под новые штаммы коронавируса. «В начале нужно оценить, а потом только начинать или не начинать вакцинацию. Похоже, что если что-то делать, то нужны новые вакцины, которые будет работать эффективней против нового варианта», — отметил собеседник агентства.
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