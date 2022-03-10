МИД: Запад пытается удушить российский народ санкциями

11 марта 2022 в 03:12 Размер текста - 17 +

Запад душит россиян санкциями, считают в МИДе Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкционная политика Запада против России преследует цель «удушить народ». Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. «Самое главное, что за этой словесной казуистикой стоит абсолютно четкая цель — удушение страны, причем не только ее элиты и отдельных личностей, вносимых в списки, а удушение народа», — поделился мнением Панкин в беседе с «Известиями». По его словам, Запад старается минимизировать участие России в мировой экономике, а также нанести существенный ущерб обороноспособности страны за счет экономических факторов. «И ударить по населению, а уж с какой целью — вызвать его протестные настроения или иные действия», —добавил Панкин. После начала спецоперации Росссии по демилитаризации и денацификации Украины США и страны Евросоюза ввели против России экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал политической и экономической изоляции России. США активно вводили санкции против России и до событий 2014 года. Так, к примеру, в 2012 году с отменой поправки Джексона-Вэника одновременно был принят так называемый «Список Магнитского», который регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или даже просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. В список попали несколько десятков чиновников из МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного Суда, Генпрокураторы и ФСИН. Им был запрещен въезд на территорию США, а их денежные и имущественные активы, если таковые имелись, были заморожены. Все выводы о причастности тех или иных лиц были сделаны без расследования и без суда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Санкционная политика Запада против России преследует цель «удушить народ». Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. «Самое главное, что за этой словесной казуистикой стоит абсолютно четкая цель — удушение страны, причем не только ее элиты и отдельных личностей, вносимых в списки, а удушение народа», — поделился мнением Панкин в беседе с «Известиями». По его словам, Запад старается минимизировать участие России в мировой экономике, а также нанести существенный ущерб обороноспособности страны за счет экономических факторов. «И ударить по населению, а уж с какой целью — вызвать его протестные настроения или иные действия», —добавил Панкин. После начала спецоперации Росссии по демилитаризации и денацификации Украины США и страны Евросоюза ввели против России экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал политической и экономической изоляции России. США активно вводили санкции против России и до событий 2014 года. Так, к примеру, в 2012 году с отменой поправки Джексона-Вэника одновременно был принят так называемый «Список Магнитского», который регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или даже просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. В список попали несколько десятков чиновников из МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного Суда, Генпрокураторы и ФСИН. Им был запрещен въезд на территорию США, а их денежные и имущественные активы, если таковые имелись, были заморожены. Все выводы о причастности тех или иных лиц были сделаны без расследования и без суда.