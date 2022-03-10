ВТБ, «Тинькофф» и «Открытие» ужесточили условия по снятию валюты

11 марта 2022 в 05:13 Размер текста - 17 +

Крупнейшние банки России установили ограничения по снятию валюты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ряде крупнейших кредитных организаций клиентам предлагают конвертировать валюту в доллары для обналичивания только по внутреннему курсу банка. Об этом сообщили финансовые эксперты. В некоторых крупнейших банках отказываются конвертировать валюту в доллары для обналичивания по курсу ЦБ. Вместо этого там предлагают обменять средства только по внутреннему курсу кредитной организации, сообщили в call-центрах и отделениях банков, передают «Известия». К таким банкам относится Альфа-банк, ВТБ, «Открытие», «Тинькофф» и Уралсиб. Помимо этого, в Альфа-банке временно ужесточили процедуру снятия валюты со счетов. Например, 9 и 10 марта можно было снять максимум 5 тысяч долларов каждому клиенту. В других банках выдают до 10 тысяч долларов, в соответствии с указом Центробанка. Несмотря на это, в Газпромбанке придется заказать для себя деньги за 10 дней до снятия, а в «Открытии» за шесть. Главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман считает, что сотрудники ЦБ, пытаясь ограничить эмоциональную реакцию россиян, лишь спровоцировали наплыв людей, желающих снять валюту. Он добавил, что банки обязаны использовать курс ЦБ при конвертации средств для обналичивания, в противном случае они нарушают указания регулятора. В Альфа-Банке, ВТБ, «Тинькофф» и в других банках появились жесткие ограничения по снятию наличных денег. По мнению главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, из-за санкций, в которые «загнал» Россию Запад, может возникнуть дефолт.

В ряде крупнейших кредитных организаций клиентам предлагают конвертировать валюту в доллары для обналичивания только по внутреннему курсу банка. Об этом сообщили финансовые эксперты. В некоторых крупнейших банках отказываются конвертировать валюту в доллары для обналичивания по курсу ЦБ. Вместо этого там предлагают обменять средства только по внутреннему курсу кредитной организации, сообщили в call-центрах и отделениях банков, передают «Известия». К таким банкам относится Альфа-банк, ВТБ, «Открытие», «Тинькофф» и Уралсиб. Помимо этого, в Альфа-банке временно ужесточили процедуру снятия валюты со счетов. Например, 9 и 10 марта можно было снять максимум 5 тысяч долларов каждому клиенту. В других банках выдают до 10 тысяч долларов, в соответствии с указом Центробанка. Несмотря на это, в Газпромбанке придется заказать для себя деньги за 10 дней до снятия, а в «Открытии» за шесть. Главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман считает, что сотрудники ЦБ, пытаясь ограничить эмоциональную реакцию россиян, лишь спровоцировали наплыв людей, желающих снять валюту. Он добавил, что банки обязаны использовать курс ЦБ при конвертации средств для обналичивания, в противном случае они нарушают указания регулятора. В Альфа-Банке, ВТБ, «Тинькофф» и в других банках появились жесткие ограничения по снятию наличных денег. По мнению главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, из-за санкций, в которые «загнал» Россию Запад, может возникнуть дефолт.