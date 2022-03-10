10 марта 2022

Правительство потратит 1 триллион рублей на борьбу с кризисом

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Клипарт. Магнитогорск, деньги, купюра 2000 рублей
На социальную поддержку правительство потратит 496 млрд рублей Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

Общая стоимость первоочередных мер по поддержке российской экономики в условиях кризиса для федерального бюджета превысит 1 трлн рублей. Об этом свидетельствует рабочая версия проекта плана правительства.

«Согласно более свежей редакции, от 9 марта (ее подлинность подтвердил источник в правительстве), общее финансирование первоочередных мер поддержки экономики составит не менее 1,042 трлн рублей», — пишет газета «Известия» со ссылкой на рабочую версию проекта плана правительства. Больше всего дополнительных расходов федерального бюджета — 496 млрд рублей — пойдет на социальную поддержку, включая стимулирование рынка труда. Часть средств будет выделена на поддержку транспортной и строительной отраслей. На помощь малому и среднему бизнесу власти планируют выделить 23,3 млрд рублей, на поддержку промышленности — 20 млрд рублей, сообщают в издании.

Ранее в рамках поддержки россиян правительство приняло решение предоставить гражданам кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Президент России Владимир Путин также утвердил полный список антикризисных мер. В частности, президент разрешил правительству проводить срочную индексацию пенсий, а также обозначил помощь бизнесу и увеличение расходов бюджета страны. Депутат Госдумы РФ Сергей Миронов призвал снижать НДС до 15% для борьбы с ростом цен.

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Общая стоимость первоочередных мер по поддержке российской экономики в условиях кризиса для федерального бюджета превысит 1 трлн рублей. Об этом свидетельствует рабочая версия проекта плана правительства. «Согласно более свежей редакции, от 9 марта (ее подлинность подтвердил источник в правительстве), общее финансирование первоочередных мер поддержки экономики составит не менее 1,042 трлн рублей», — пишет газета «Известия» со ссылкой на рабочую версию проекта плана правительства. Больше всего дополнительных расходов федерального бюджета — 496 млрд рублей — пойдет на социальную поддержку, включая стимулирование рынка труда. Часть средств будет выделена на поддержку транспортной и строительной отраслей. На помощь малому и среднему бизнесу власти планируют выделить 23,3 млрд рублей, на поддержку промышленности — 20 млрд рублей, сообщают в издании. Ранее в рамках поддержки россиян правительство приняло решение предоставить гражданам кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Президент России Владимир Путин также утвердил полный список антикризисных мер. В частности, президент разрешил правительству проводить срочную индексацию пенсий, а также обозначил помощь бизнесу и увеличение расходов бюджета страны. Депутат Госдумы РФ Сергей Миронов призвал снижать НДС до 15% для борьбы с ростом цен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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