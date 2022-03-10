Правительство потратит 1 триллион рублей на борьбу с кризисом

11 марта 2022 в 04:31 Размер текста - 17 +

На социальную поддержку правительство потратит 496 млрд рублей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Общая стоимость первоочередных мер по поддержке российской экономики в условиях кризиса для федерального бюджета превысит 1 трлн рублей. Об этом свидетельствует рабочая версия проекта плана правительства. «Согласно более свежей редакции, от 9 марта (ее подлинность подтвердил источник в правительстве), общее финансирование первоочередных мер поддержки экономики составит не менее 1,042 трлн рублей», — пишет газета «Известия» со ссылкой на рабочую версию проекта плана правительства. Больше всего дополнительных расходов федерального бюджета — 496 млрд рублей — пойдет на социальную поддержку, включая стимулирование рынка труда. Часть средств будет выделена на поддержку транспортной и строительной отраслей. На помощь малому и среднему бизнесу власти планируют выделить 23,3 млрд рублей, на поддержку промышленности — 20 млрд рублей, сообщают в издании. Ранее в рамках поддержки россиян правительство приняло решение предоставить гражданам кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Президент России Владимир Путин также утвердил полный список антикризисных мер. В частности, президент разрешил правительству проводить срочную индексацию пенсий, а также обозначил помощь бизнесу и увеличение расходов бюджета страны. Депутат Госдумы РФ Сергей Миронов призвал снижать НДС до 15% для борьбы с ростом цен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Общая стоимость первоочередных мер по поддержке российской экономики в условиях кризиса для федерального бюджета превысит 1 трлн рублей. Об этом свидетельствует рабочая версия проекта плана правительства. «Согласно более свежей редакции, от 9 марта (ее подлинность подтвердил источник в правительстве), общее финансирование первоочередных мер поддержки экономики составит не менее 1,042 трлн рублей», — пишет газета «Известия» со ссылкой на рабочую версию проекта плана правительства. Больше всего дополнительных расходов федерального бюджета — 496 млрд рублей — пойдет на социальную поддержку, включая стимулирование рынка труда. Часть средств будет выделена на поддержку транспортной и строительной отраслей. На помощь малому и среднему бизнесу власти планируют выделить 23,3 млрд рублей, на поддержку промышленности — 20 млрд рублей, сообщают в издании. Ранее в рамках поддержки россиян правительство приняло решение предоставить гражданам кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Президент России Владимир Путин также утвердил полный список антикризисных мер. В частности, президент разрешил правительству проводить срочную индексацию пенсий, а также обозначил помощь бизнесу и увеличение расходов бюджета страны. Депутат Госдумы РФ Сергей Миронов призвал снижать НДС до 15% для борьбы с ростом цен.