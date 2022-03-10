YouTube заблокировал уральский канал Соловьева

Канал «УралLIVE» использовался Владимиром Соловьевым как резервный Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Администрация видеохостинга YouTube заблокировала канал «УралLIVE» — часть медиа-сетки телеведущего Владимира Соловьева (ВГТРК), куда были перенаправлены его эфиры после блокировки основного канала, «Соловьев LIVE» (около 1,5 млн подписчиков). На блокировку обратил внимание корреспондент URA.RU. Депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков, запускавший «УралLIVE» в 2021 году, уточнил, что блокировка произошла в ночь на 11 марта.

«Да, нас заблокировали, без объяснения причин. [Писали ли в администрацию YouTube?] Нет, этим занимаются наши московские коллеги», — сказал Жуков URA.RU.

Канал «Соловьев LIVE» YouTube заблокировал 8 марта — «за нарушение правил сообщества». «После этого видео Владимира Рудольфовича начали размещаться на резервном канале — „Весь Соловьев“, там было тоже около 1,5 миллиона подписчиков. Когда заблокировали и его, все эфиры перешли на „УралLIVE“. К моменту блокировки количество подписчиков увеличилось до 200 тысяч. Зато мы остались в Telegram. Там у нас одноименный канал (7,1 тысячи подписчиков — прим. URA.RU)», — рассказал Жуков.

На прошлой неделе, 5 марта, URA.RU писало о задержании блогера Сергея Колясникова (Zergulio), эфиры с которым размещались на «УралLIVE». Впоследствии выяснилось, что произошла ошибка: полицейские подумали, что Колясников призывает к несанкционированным митингам, но потом пересмотрели видео.

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