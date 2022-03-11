Власти РФ продлили закрытие неба у границ с Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МАКС-2021, второй день. Москва, авиация, зрители, самолет, авиасалон
Небо закрыли до 20 марта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Минтрансе РФ продлили закрытие воздушного пространства на юге страны до 20 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в ведомстве.

«Авиавласти России продлили закрытие воздушного пространства на юге страны до 20 марта», — пишет агентство со ссылкой на собственные источники в Минтрансе РФ.

После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных республик, президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении на территории Украины спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию страны. В связи с ее началом, на юге России было закрыто 12 аэропортов. 5 марта ограничения на полеты у украинских границ продлили до 14 марта.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Минтрансе РФ продлили закрытие воздушного пространства на юге страны до 20 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в ведомстве. «Авиавласти России продлили закрытие воздушного пространства на юге страны до 20 марта», — пишет агентство со ссылкой на собственные источники в Минтрансе РФ. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных республик, президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении на территории Украины спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию страны. В связи с ее началом, на юге России было закрыто 12 аэропортов. 5 марта ограничения на полеты у украинских границ продлили до 14 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...