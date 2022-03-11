Власти РФ продлили закрытие неба у границ с Украиной

Небо закрыли до 20 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Минтрансе РФ продлили закрытие воздушного пространства на юге страны до 20 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в ведомстве.

«Авиавласти России продлили закрытие воздушного пространства на юге страны до 20 марта», — пишет агентство со ссылкой на собственные источники в Минтрансе РФ.

После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных республик, президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении на территории Украины спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию страны. В связи с ее началом, на юге России было закрыто 12 аэропортов. 5 марта ограничения на полеты у украинских границ продлили до 14 марта.