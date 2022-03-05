Власти РФ продлили закрытие неба у границ с Украиной

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Небо на юге России будет закрыто до 14 марта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Режим закрытого неба на Юге России будет действовать до 14 марта. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

«Режим продлен до 03:45 14 марта по московскому времени», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе. Ранее сообщалось о закрытии неба до 2 марта.

После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ, России начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 3 марта в Минобороны РФ сообщили об уничтожении основных националистических сил на Украине. В связи с проведением спецоперации на юге России было закрыто 12 аэропортов.

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Режим закрытого неба на Юге России будет действовать до 14 марта. Об этом сообщили в Минтрансе РФ. «Режим продлен до 03:45 14 марта по московскому времени», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе. Ранее сообщалось о закрытии неба до 2 марта. После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ, России начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 3 марта в Минобороны РФ сообщили об уничтожении основных националистических сил на Украине. В связи с проведением спецоперации на юге России было закрыто 12 аэропортов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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