10 марта 2022
09 марта 2022

Ямальское СМИ раскрыло причины остановки работы

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Пресс-конференция РУССОФТ «Цифровая трансформация: тренды и перспективы» в МИЦ Известия. Москва, журналист, ноутбук, работа, компьютер
Интернет-портал выступил с заявлением спустя неделю после фактической остановки работы Фото:
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Медиавойны и перестановки в СМИ

Информационный портал «ЯмалPRO», фактически прекративший работу с 4 марта, опубликовал официальное заявление о причинах перебоев в работе сайта. По словам редакции, работа ее сотрудников «стала бессмысленной и опасной».

«Редакция информационного портала ЯмалPRO заявляет о приостановке своей работы. Дальнейшая наша работа, в существующих условиях, сопряжена с огромным количеством ограничений, которые делают ее бессмысленной и опасной», — говорится в последней публикации. Новость на сайте датирована 4 марта, однако фактически вышла не раньше 10 марта.

Примечательно, что публикации перестали появляться на сайте «ЯмалPRO» 4 марта — тогда появилось информационное сообщение о блокировке в России таких изданий, признанных иностранными агентами, как «Медуза» и «Радио Свобода». Более недели издание сохраняло режим молчания, а затем «задним числом» начало публикацию новостей недельной давности, в том числе — о приостановке работы интернет-газеты Znak.com и ликвидации «Эхо Москвы».

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Информационный портал «ЯмалPRO», фактически прекративший работу с 4 марта, опубликовал официальное заявление о причинах перебоев в работе сайта. По словам редакции, работа ее сотрудников «стала бессмысленной и опасной». «Редакция информационного портала ЯмалPRO заявляет о приостановке своей работы. Дальнейшая наша работа, в существующих условиях, сопряжена с огромным количеством ограничений, которые делают ее бессмысленной и опасной», — говорится в последней публикации. Новость на сайте датирована 4 марта, однако фактически вышла не раньше 10 марта. Примечательно, что публикации перестали появляться на сайте «ЯмалPRO» 4 марта — тогда появилось информационное сообщение о блокировке в России таких изданий, признанных иностранными агентами, как «Медуза» и «Радио Свобода». Более недели издание сохраняло режим молчания, а затем «задним числом» начало публикацию новостей недельной давности, в том числе — о приостановке работы интернет-газеты Znak.com и ликвидации «Эхо Москвы».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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