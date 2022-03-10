Ямальское СМИ раскрыло причины остановки работы

Интернет-портал выступил с заявлением спустя неделю после фактической остановки работы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Медиавойны и перестановки в СМИ

Информационный портал «ЯмалPRO», фактически прекративший работу с 4 марта, опубликовал официальное заявление о причинах перебоев в работе сайта. По словам редакции, работа ее сотрудников «стала бессмысленной и опасной».

«Редакция информационного портала ЯмалPRO заявляет о приостановке своей работы. Дальнейшая наша работа, в существующих условиях, сопряжена с огромным количеством ограничений, которые делают ее бессмысленной и опасной», — говорится в последней публикации. Новость на сайте датирована 4 марта, однако фактически вышла не раньше 10 марта.

Примечательно, что публикации перестали появляться на сайте «ЯмалPRO» 4 марта — тогда появилось информационное сообщение о блокировке в России таких изданий, признанных иностранными агентами, как «Медуза» и «Радио Свобода». Более недели издание сохраняло режим молчания, а затем «задним числом» начало публикацию новостей недельной давности, в том числе — о приостановке работы интернет-газеты Znak.com и ликвидации «Эхо Москвы».