Владелец свердловских заводов меняет менеджмент из-за санкций

11 марта 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

В компании ждут разъяснений от властей Соединенного королевства Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности После введенных накануне санкций в группе Евраз, которая владеет двумя предприятиями в Свердловской области, подали в отставку 10 топ-менеджеров. Об этом сказано в сообщении EVRAZ plc, опубликованном на сайте Лондонской биржи, где торгуются ценные бумаги компании. «Евраз глубоко обеспокоен и опечален украинско-российским конфликтом и надеется, что мирное решение будет найдено в ближайшее время. В свете уведомления о финансовых санкциях, выпущенного управлением по реализации финансовых санкций Казначейства Ее Величества 10 марта 2022 года, и приостановления торгов акциями Компании все неисполнительные директора EVRAZ plc немедленно подали в отставку с постов директоров», — говорится в сообщении. В отставку подали совладельцы компании Александр Абрамов (председатель совета) и Александр Фролов, а также Александр Изосимов, Дебора Гаджен, Юджин Швидлер, Юджин Тененбаум, Карл Грубер, Мария Гордон, сэр Майкл Пит и Стивен Оделл. Генеральный директор компании Алексей Иванов продолжит работу в качестве директора. В заявлении отмечается, что Евраз ожидает дальнейших разъяснений от управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства (OFSI). 10 марта Великобритания ввела санкции в отношении Романа Абрамовича, а также Олега Дерипаски и Игоря Сечина. Роман Абрамович — крупнейший акционер EVRAZ plc. Еще 19,32% компании принадлежит компании Александра Абрамова Abiglaze Ltd., 9,65% — компании Александра Фролова Crosland Global Limited. В Свердловской области расположены два предприятия группы Евраз. Это «Нижнетагильский металлургический комбинат», «Качканарский горно-обогатительный комбинат». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

После введенных накануне санкций в группе Евраз, которая владеет двумя предприятиями в Свердловской области, подали в отставку 10 топ-менеджеров. Об этом сказано в сообщении EVRAZ plc, опубликованном на сайте Лондонской биржи, где торгуются ценные бумаги компании. «Евраз глубоко обеспокоен и опечален украинско-российским конфликтом и надеется, что мирное решение будет найдено в ближайшее время. В свете уведомления о финансовых санкциях, выпущенного управлением по реализации финансовых санкций Казначейства Ее Величества 10 марта 2022 года, и приостановления торгов акциями Компании все неисполнительные директора EVRAZ plc немедленно подали в отставку с постов директоров», — говорится в сообщении. В отставку подали совладельцы компании Александр Абрамов (председатель совета) и Александр Фролов, а также Александр Изосимов, Дебора Гаджен, Юджин Швидлер, Юджин Тененбаум, Карл Грубер, Мария Гордон, сэр Майкл Пит и Стивен Оделл. Генеральный директор компании Алексей Иванов продолжит работу в качестве директора. В заявлении отмечается, что Евраз ожидает дальнейших разъяснений от управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства (OFSI). 10 марта Великобритания ввела санкции в отношении Романа Абрамовича, а также Олега Дерипаски и Игоря Сечина. Роман Абрамович — крупнейший акционер EVRAZ plc. Еще 19,32% компании принадлежит компании Александра Абрамова Abiglaze Ltd., 9,65% — компании Александра Фролова Crosland Global Limited. В Свердловской области расположены два предприятия группы Евраз. Это «Нижнетагильский металлургический комбинат», «Качканарский горно-обогатительный комбинат».