Губернатор Шумков предложил заменить ЦБ «полноценным Госбанком»

Вадим Шумков считает, что Центробанк должен перестать «публиковать регулярные некрологи» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что России нужен не «независимый Центробанк», а «полноценный Госбанк», который будет обеспечивать выдачу кредитов на инвестпроекты под 2-3% годовых. Так он отреагировал на новость о том, что, согласно Макроэкономическому опросу ЦБ, инфляция может достичь 20%, а ВВП снизиться на 8%.

«Отличный план. Ну, а зачем нам, собственно, еще и санкции с таким-то „прогнозером“… Можно уже снимать заунывный сериал про эту лавку под условным названием „Рожденные проигрывать“», — написал Шумков в своем telegram-канале.

По словам губернатора, необходимо дождаться, когда эта организация перестанет «публиковать регулярные некрологи», «исполнять отпевания и панихиды отечественной экономике», а будет работать на ее развитие. «Для этого нужен не „независимый ЦБ“ как явный признак нашей финансово-денежной несуверенности, а полноценный Госбанк с обеспечением выдачи кредитов максимум под 2-3% годовых под все инвестпроекты в реальном секторе, где создаются рабочие места», — считает Шумков. Также нужно ввести единые для него, Минфина, Минэкономики и регионов ежегодные показатели эффективности, такие как количество новых рабочих мест, рост ВВП, рост среднедушевого дохода.

Ранее URA.RU сообщало, что Шумков предложил представителям ЦБ вместо валюты покупать за рубли русское золото. Также он считает, что нужно пересмотреть федеральное законодательство в части независимости ЦБ от госорганов РФ. Позже он заявил, что помощь банкам в условиях кризиса нужна, но это не должно идти в ущерб реальной экономике.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам