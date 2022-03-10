Пожилые тюменцы недосчитались пенсий

В марте пенсионеры Тюмени получили меньшие суммы выплат, нежели в феврале. Об этом URA.RU сообщили жители города.
«В феврале, когда пришла пенсия, я обрадовалась: была очевидная прибавка. А вот сейчас, в марте, перечислили сумму меньше. А я на эти деньги рассчитывала. Как же так, ведь говорили, что проиндексируют. А получается, один раз заплатили побольше и все», — рассказала URA.RU жительница Тюмени.
О подобной проблеме редакции сообщили еще несколько пенсионеров. Ситуацию, в свою очередь, прояснили в отделении ПФР по Тюменской области.
«Неработающим пенсионерам в феврале провели индексацию на 8,6%. При этом люди получили также деньги за доиндексацию за январь, ведь в нем выплаты повысили лишь на 5,9%. Поэтому пенсии единовременно были больше. В марте же пришли суммы лишь с учетом индексации на 8,6% за один месяц, без январской доплаты», — рассказали URA.RU в тюменском отделении Пенсионного фонда.
В марте пенсионеры Тюмени получили меньшие суммы выплат, нежели в феврале. Об этом URA.RU сообщили жители города. «В феврале, когда пришла пенсия, я обрадовалась: была очевидная прибавка. А вот сейчас, в марте, перечислили сумму меньше. А я на эти деньги рассчитывала. Как же так, ведь говорили, что проиндексируют. А получается, один раз заплатили побольше и все», — рассказала URA.RU жительница Тюмени. О подобной проблеме редакции сообщили еще несколько пенсионеров. Ситуацию, в свою очередь, прояснили в отделении ПФР по Тюменской области. «Неработающим пенсионерам в феврале провели индексацию на 8,6%. При этом люди получили также деньги за доиндексацию за январь, ведь в нем выплаты повысили лишь на 5,9%. Поэтому пенсии единовременно были больше. В марте же пришли суммы лишь с учетом индексации на 8,6% за один месяц, без январской доплаты», — рассказали URA.RU в тюменском отделении Пенсионного фонда.