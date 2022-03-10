Пожилые тюменцы недосчитались пенсий

11 марта 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

Пенсионеры заявили, что выплаты от государства в феврале были больше, чем в марте Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В марте пенсионеры Тюмени получили меньшие суммы выплат, нежели в феврале. Об этом URA.RU сообщили жители города. «В феврале, когда пришла пенсия, я обрадовалась: была очевидная прибавка. А вот сейчас, в марте, перечислили сумму меньше. А я на эти деньги рассчитывала. Как же так, ведь говорили, что проиндексируют. А получается, один раз заплатили побольше и все», — рассказала URA.RU жительница Тюмени. О подобной проблеме редакции сообщили еще несколько пенсионеров. Ситуацию, в свою очередь, прояснили в отделении ПФР по Тюменской области. «Неработающим пенсионерам в феврале провели индексацию на 8,6%. При этом люди получили также деньги за доиндексацию за январь, ведь в нем выплаты повысили лишь на 5,9%. Поэтому пенсии единовременно были больше. В марте же пришли суммы лишь с учетом индексации на 8,6% за один месяц, без январской доплаты», — рассказали URA.RU в тюменском отделении Пенсионного фонда. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В марте пенсионеры Тюмени получили меньшие суммы выплат, нежели в феврале. Об этом URA.RU сообщили жители города. «В феврале, когда пришла пенсия, я обрадовалась: была очевидная прибавка. А вот сейчас, в марте, перечислили сумму меньше. А я на эти деньги рассчитывала. Как же так, ведь говорили, что проиндексируют. А получается, один раз заплатили побольше и все», — рассказала URA.RU жительница Тюмени. О подобной проблеме редакции сообщили еще несколько пенсионеров. Ситуацию, в свою очередь, прояснили в отделении ПФР по Тюменской области. «Неработающим пенсионерам в феврале провели индексацию на 8,6%. При этом люди получили также деньги за доиндексацию за январь, ведь в нем выплаты повысили лишь на 5,9%. Поэтому пенсии единовременно были больше. В марте же пришли суммы лишь с учетом индексации на 8,6% за один месяц, без январской доплаты», — рассказали URA.RU в тюменском отделении Пенсионного фонда.