ФСБ предупредила свердловчан об опасных звонках о спецоперации РФ

Свердловчанам стали поступать звонки и электронные письма, содержащие фейки о спецоперации на Украине и действиях армии России. С помощью таких звонков злоумышленники пытаются настроить россиян против власти, сообщили URA.RU в УФСБ по Свердловской области.
«Массовые рассылки электронных сообщений и телефонные звонки стали активно использоваться для распространения фейковой информации, дискредитирующей ВС [России] и высшее политическое руководство РФ», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что звонящие представляются организацией помощи родственникам погибших солдат.
По данным ФСБ, с помощью подобных сообщений свердловчанам могут внушать ложную информацию и агитировать на протесты. В ведомстве порекомендовали не верить незнакомцам, которые сообщают сомнительную информацию о спецоперации на Украине.
Ранее екатеринбуржцы жаловались на звонки мошенников, которые пытались получить с них деньги, сообщая о спецоперации на Украине. Аферисты сообщали о сборе средств на транспортировку погибших солдат. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Целью армии РФ является демилитаризация и денацификация Украины.
Свердловчанам стали поступать звонки и электронные письма, содержащие фейки о спецоперации на Украине и действиях армии России. С помощью таких звонков злоумышленники пытаются настроить россиян против власти, сообщили URA.RU в УФСБ по Свердловской области. «Массовые рассылки электронных сообщений и телефонные звонки стали активно использоваться для распространения фейковой информации, дискредитирующей ВС [России] и высшее политическое руководство РФ», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что звонящие представляются организацией помощи родственникам погибших солдат. По данным ФСБ, с помощью подобных сообщений свердловчанам могут внушать ложную информацию и агитировать на протесты. В ведомстве порекомендовали не верить незнакомцам, которые сообщают сомнительную информацию о спецоперации на Украине. Ранее екатеринбуржцы жаловались на звонки мошенников, которые пытались получить с них деньги, сообщая о спецоперации на Украине. Аферисты сообщали о сборе средств на транспортировку погибших солдат. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Целью армии РФ является демилитаризация и денацификация Украины.