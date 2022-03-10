10 марта 2022

ФСБ предупредила свердловчан об опасных звонках о спецоперации РФ

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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
В ФСБ призвали не реагировать на провокации злоумышленников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Свердловчанам стали поступать звонки и электронные письма, содержащие фейки о спецоперации на Украине и действиях армии России. С помощью таких звонков злоумышленники пытаются настроить россиян против власти, сообщили URA.RU в УФСБ по Свердловской области.

«Массовые рассылки электронных сообщений и телефонные звонки стали активно использоваться для распространения фейковой информации, дискредитирующей ВС [России] и высшее политическое руководство РФ», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что звонящие представляются организацией помощи родственникам погибших солдат.

По данным ФСБ, с помощью подобных сообщений свердловчанам могут внушать ложную информацию и агитировать на протесты. В ведомстве порекомендовали не верить незнакомцам, которые сообщают сомнительную информацию о спецоперации на Украине.

Ранее екатеринбуржцы жаловались на звонки мошенников, которые пытались получить с них деньги, сообщая о спецоперации на Украине. Аферисты сообщали о сборе средств на транспортировку погибших солдат. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Целью армии РФ является демилитаризация и денацификация Украины.

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Свердловчанам стали поступать звонки и электронные письма, содержащие фейки о спецоперации на Украине и действиях армии России. С помощью таких звонков злоумышленники пытаются настроить россиян против власти, сообщили URA.RU в УФСБ по Свердловской области. «Массовые рассылки электронных сообщений и телефонные звонки стали активно использоваться для распространения фейковой информации, дискредитирующей ВС [России] и высшее политическое руководство РФ», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что звонящие представляются организацией помощи родственникам погибших солдат. По данным ФСБ, с помощью подобных сообщений свердловчанам могут внушать ложную информацию и агитировать на протесты. В ведомстве порекомендовали не верить незнакомцам, которые сообщают сомнительную информацию о спецоперации на Украине. Ранее екатеринбуржцы жаловались на звонки мошенников, которые пытались получить с них деньги, сообщая о спецоперации на Украине. Аферисты сообщали о сборе средств на транспортировку погибших солдат. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Целью армии РФ является демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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