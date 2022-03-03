Спецоперацию РФ на Украине используют для обмана екатеринбуржцев

По словам источника Е1, мошенники пытаются получить деньги «на помощь родственникам погибших» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Екатеринбурга стали получать звонки от мошенников, которые пытаются получить деньги под предлогом помощи родственникам погибших в спецоперации России на Украине. Об этом сообщил екатеринбуржец, столкнувшийся с нападками мошенников.

«Сообщают, что якобы объявлен сбор средств на транспортировку погибших солдат в результате спецоперации на Украине», — передает портал Е1.ru слова екатеринбуржца. Он подчеркнул, что аферисты сразу сообщают, куда переводить деньги.

По словам собеседников портала, мошенники представляются объединением солдатских матерей, которые якобы хотят помочь испуганным родственникам российских военнослужащих. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там не ответили на вопрос корреспондента агентства.

Спецоперация вооруженных сил России на Украине началась 24 февраля. Она призвана завершить восьмилетнюю военную агрессию Украины против Донецка и Луганска. В Минобороны РФ сообщали о многочисленных зафиксированных фейках, связанных с ходом спецоперации. В частности, появлялась ложная информация о большом количестве жертв среди российских военных.