12 марта 2022
11 марта 2022
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09 марта 2022

Строительную фирму экс-политика из ЯНАО признали банкротом

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Салехард, бабийчук михаил
«ИСК ЯНАО» Михаила Бабийчука работала в регионе с 1998 года Фото:

Строительную компанию «ИСК ЯНАО» экс-депутата думы Салехарда Михаила Бабийчука признали банкротом. Об этом сообщается на сайте «Федресурс».

«Решением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа АО „Инвестиционно-строительная компания ЯНАО“ признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющего утвержден Боднар Иван Георгиевич — член Союза арбитражных управляющих „Саморегулируемая организация ‚ДЕЛО‘, — говорится в документах.

Компания «ИСК ЯНАО» работала в регионе с ноября 1998 года. Основным заказчиком акционерного общества были департамент строительства и жилищной политики ЯНАО и администрация Салехарда.

В 2019 году против депутата гордумы Михаила Бабийчука возбудили уголовное дело за сокрытие 20 миллионов рублей, с которых должны были списывать налоги. В том же году мэрия Салехарда пыталась признать АО «ИСК ЯНАО» банкротом, однако компании удалось избежать проблем. В сентябре 2021 года Бабийчук заявил URA.RU, что стройфирма находится на стадии банкротства и исправить дефекты и нарушения в построенных жилых домах не может.

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Строительную компанию «ИСК ЯНАО» экс-депутата думы Салехарда Михаила Бабийчука признали банкротом. Об этом сообщается на сайте «Федресурс». «Решением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа АО „Инвестиционно-строительная компания ЯНАО“ признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющего утвержден Боднар Иван Георгиевич — член Союза арбитражных управляющих „Саморегулируемая организация ‚ДЕЛО‘, — говорится в документах. Компания «ИСК ЯНАО» работала в регионе с ноября 1998 года. Основным заказчиком акционерного общества были департамент строительства и жилищной политики ЯНАО и администрация Салехарда. В 2019 году против депутата гордумы Михаила Бабийчука возбудили уголовное дело за сокрытие 20 миллионов рублей, с которых должны были списывать налоги. В том же году мэрия Салехарда пыталась признать АО «ИСК ЯНАО» банкротом, однако компании удалось избежать проблем. В сентябре 2021 года Бабийчук заявил URA.RU, что стройфирма находится на стадии банкротства и исправить дефекты и нарушения в построенных жилых домах не может.
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