Строительную фирму экс-политика из ЯНАО признали банкротом

14 марта 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

«ИСК ЯНАО» Михаила Бабийчука работала в регионе с 1998 года Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU Строительную компанию «ИСК ЯНАО» экс-депутата думы Салехарда Михаила Бабийчука признали банкротом. Об этом сообщается на сайте «Федресурс». «Решением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа АО „Инвестиционно-строительная компания ЯНАО“ признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющего утвержден Боднар Иван Георгиевич — член Союза арбитражных управляющих „Саморегулируемая организация ‚ДЕЛО‘, — говорится в документах. Компания «ИСК ЯНАО» работала в регионе с ноября 1998 года. Основным заказчиком акционерного общества были департамент строительства и жилищной политики ЯНАО и администрация Салехарда. В 2019 году против депутата гордумы Михаила Бабийчука возбудили уголовное дело за сокрытие 20 миллионов рублей, с которых должны были списывать налоги. В том же году мэрия Салехарда пыталась признать АО «ИСК ЯНАО» банкротом, однако компании удалось избежать проблем. В сентябре 2021 года Бабийчук заявил URA.RU, что стройфирма находится на стадии банкротства и исправить дефекты и нарушения в построенных жилых домах не может. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Строительную компанию «ИСК ЯНАО» экс-депутата думы Салехарда Михаила Бабийчука признали банкротом. Об этом сообщается на сайте «Федресурс». «Решением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа АО „Инвестиционно-строительная компания ЯНАО“ признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющего утвержден Боднар Иван Георгиевич — член Союза арбитражных управляющих „Саморегулируемая организация ‚ДЕЛО‘, — говорится в документах. Компания «ИСК ЯНАО» работала в регионе с ноября 1998 года. Основным заказчиком акционерного общества были департамент строительства и жилищной политики ЯНАО и администрация Салехарда. В 2019 году против депутата гордумы Михаила Бабийчука возбудили уголовное дело за сокрытие 20 миллионов рублей, с которых должны были списывать налоги. В том же году мэрия Салехарда пыталась признать АО «ИСК ЯНАО» банкротом, однако компании удалось избежать проблем. В сентябре 2021 года Бабийчук заявил URA.RU, что стройфирма находится на стадии банкротства и исправить дефекты и нарушения в построенных жилых домах не может.