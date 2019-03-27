На ямальского депутата-бизнесмена завели уголовное дело

Компания Бабийчука скрывала более 20 млн рублей от налоговой Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Ямальские следователи возбудили уголовное дело в отношении гендиректора АО «ИСК ЯНАО», депутата думы Салехарда (ЯНАО) Михаила Бабийчука. Его обвиняют в сокрытии средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Об этом сообщили в пресс-службе окружного управления СКР.

По данным следствия, в 2017—2018 годы директор компании скрывал расчеты с контрагентами-кредиторами, минуя счета, с которых должны были списываться налоги. Размер скрытых денежных средств составил более 20 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

«В ходе предварительного следствия был наложен арест на имущество подозреваемого с целью возмещения вреда бюджету Российской Федерации, проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого, допросы свидетелей, а также иные следственные действия. Стороной защиты постановление о возбуждении уголовного дела обжаловано в городском суде, где оспариваемое решение признано законным», — отмечается в сообщении ведомства.

На данный момент АО «ИСК ЯНАО» вернул в бюджет государства недоимку в виде неуплаченных налогов в полном размере. Сейчас следователи пытаются установить все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Сам Бабийчук не стал комментировать ситуацию.

Ранее «URA.RU» сообщало, что АО «ИСК ЯНАО» пытаются обанкротить мэрия Салехарда и налоговая служба. Гендиректор компании Михаил Бабийчук, который одновременно является депутатом думы Салехарда, заявил корреспонденту «URA.RU», что не допустит банкротства компании. «Я трупом лягу, но не дам обанкротить фирму», — отметил тогда Бабийчук.