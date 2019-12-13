Фирма ямальского политика, ставшего фигурантом уголовного дела, избежала банкротства

Фирма Михаила Бабийчука «ИСК ЯНАО» избежала банкротства Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Инвестиционно-строительная компания ЯНАО («ИСК ЯНАО»), директором которой является экс-депутат думы Салехарда Михаил Бабийчук, избежала банкротства. Об этом сообщается на сайте электронного правосудия. Иск к фирме ранее подала Федеральная налоговая служба России.

«Прекратить производство», — говорится в картотеке арбитражных дел суда округа. Другие подробности не опубликованы.

В беседе с «URA.RU» Бабийчук подтвердил, что дело закрыто. «Претензия была от налоговой инспекции. Им не нравилось, что у нас все счета закрыты уже около двух лет. Мы не могли платить по счетам, так как они были заблокированы ими же [налоговой]. Мы нашли возможность и договорились с налоговой инспекцией, чтобы открыть часть расчетных счетов и оплатить долги», — отметил Бабийчук.

В правовом отделе Ямальского управления ФНС получить оперативный комментарий не удалось. На звонки журналиста никто не ответил.

Ранее «URA.RU» сообщало, что «ИСК ЯНАО» пытались обанкротить администрация Салехарда, коммунальщики и налоговая служба. По итогу фирме удалось избежать банкротства, но в отношении Бабийчука ямальские следователи возбудило уголовное дело. Экс-депутата обвинили в сокрытии средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Бабийчук в разговоре с «URA.RU» отметил, что дело находится в процессе: «Пока доказывают. Ничего доказать не могут. Их право доказать, а наше — отстоять свою честь и достоинство». В пресс-службе СУ СКР по ЯНАО также подтвердили, что уголовное дело до сих пор расследуется.