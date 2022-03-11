Минфин РФ предложил покупать золото за иностранную валюту

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Покупка золота за валюту позволит стабилизировать ситуацию на российском рынке, считает Алексей Моисеев Фото:

Минфин РФ предложил разрешить гражданам покупать золото за валюту. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев на пленарном заседании в Госдуме. По его мнению, это позволит стабилизировать ситуацию на валютном рынке.

«Сейчас граждане купили большое количество наличной иностранной валюты. Для того чтобы облегчить процесс ее вовлечения в оборот в российской экономике, предлагаем разрешить покупать золото в банках на эту самую наличную иностранную валюту», — сообщил Алексей Моисеев на пленарном заседании Госдумы, которое транслировалось на официальном сайте нижней палаты парламента.

По словам замглавы Минфина, такой шаг позволит стабилизировать ситуацию на валютном рынке в России. Кроме того, эта мера поможет поддержать российские аффинажные заводы, которые из-за санкций не смогут свободно продавать золото за рубеж.

Моисеев отметил, что россияне в панике купили валюту и теперь не знают, что с ней делать. Хранить эти деньги в ячейке или под подушкой, по мнению замминистра, «бессмысленно, вредно и опасно». Разрешение на покупку драгоценного металла за наличную валюту поможет россиянам осознать, что хранить золото все-таки надежнее.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. До 1 марта 2022 года он составлял 20%. До этого цены на золото достигли 2 000 долларов за унцию впервые за полтора года. Это самый высокий уровень с 19 августа 2020 года. Как отмечал РБК, цены на драгоценный металл взлетели на фоне массового ухода инвесторов от рисков из-за конфликта на Украине.

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Минфин РФ предложил разрешить гражданам покупать золото за валюту. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев на пленарном заседании в Госдуме. По его мнению, это позволит стабилизировать ситуацию на валютном рынке. «Сейчас граждане купили большое количество наличной иностранной валюты. Для того чтобы облегчить процесс ее вовлечения в оборот в российской экономике, предлагаем разрешить покупать золото в банках на эту самую наличную иностранную валюту», — сообщил Алексей Моисеев на пленарном заседании Госдумы, которое транслировалось на официальном сайте нижней палаты парламента. По словам замглавы Минфина, такой шаг позволит стабилизировать ситуацию на валютном рынке в России. Кроме того, эта мера поможет поддержать российские аффинажные заводы, которые из-за санкций не смогут свободно продавать золото за рубеж. Моисеев отметил, что россияне в панике купили валюту и теперь не знают, что с ней делать. Хранить эти деньги в ячейке или под подушкой, по мнению замминистра, «бессмысленно, вредно и опасно». Разрешение на покупку драгоценного металла за наличную валюту поможет россиянам осознать, что хранить золото все-таки надежнее. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. До 1 марта 2022 года он составлял 20%. До этого цены на золото достигли 2 000 долларов за унцию впервые за полтора года. Это самый высокий уровень с 19 августа 2020 года. Как отмечал РБК, цены на драгоценный металл взлетели на фоне массового ухода инвесторов от рисков из-за конфликта на Украине.
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