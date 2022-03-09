Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золота

09 марта 2022 в 13:05 Размер текста - 17 +

Россияне теперь могут вкладываться в золото Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Принятая мера позволяет ввести в оборот для физлиц драгоценных металлов в слитках. С 1 марта текущего года от НДС освобождаются операции по покупке физлицами у банков драгоценных металлов в слитках, изъятых из хранилищ. До нынешнего момента НДС при покупке золота составлял 20%. Это резко снижало эффективность вложений. Именно поэтому инвестиции в слитки и монеты не пользовались особой популярностью. Ранее опрошенные «Коммерсантом» эксперты заявили, что решение Центробанка России возобновить покупки золота на внутреннем рынке позволит повысить стабильность и уменьшить санкционные риски. Кроме того, после отмены НДС золото станет хорошей альтернативой доллару и евро. 7 марта цены на золото достигли уровня 2 000 долларов за унцию впервые за полтора года. Как отмечал РБК, цены на драгоценный металл взлетели на фоне массового ухода инвесторов от рисков из-за конфликта на Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Принятая мера позволяет ввести в оборот для физлиц драгоценных металлов в слитках. С 1 марта текущего года от НДС освобождаются операции по покупке физлицами у банков драгоценных металлов в слитках, изъятых из хранилищ. До нынешнего момента НДС при покупке золота составлял 20%. Это резко снижало эффективность вложений. Именно поэтому инвестиции в слитки и монеты не пользовались особой популярностью. Ранее опрошенные «Коммерсантом» эксперты заявили, что решение Центробанка России возобновить покупки золота на внутреннем рынке позволит повысить стабильность и уменьшить санкционные риски. Кроме того, после отмены НДС золото станет хорошей альтернативой доллару и евро. 7 марта цены на золото достигли уровня 2 000 долларов за унцию впервые за полтора года. Как отмечал РБК, цены на драгоценный металл взлетели на фоне массового ухода инвесторов от рисков из-за конфликта на Украине.