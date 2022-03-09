Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золота

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Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов. Свердловская область, Верхняя Пышма, оцм, золото, золоты слитки
Россияне теперь могут вкладываться в золото Фото:
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Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Принятая мера позволяет ввести в оборот для физлиц драгоценных металлов в слитках. С 1 марта текущего года от НДС освобождаются операции по покупке физлицами у банков драгоценных металлов в слитках, изъятых из хранилищ.

До нынешнего момента НДС при покупке золота составлял 20%. Это резко снижало эффективность вложений. Именно поэтому инвестиции в слитки и монеты не пользовались особой популярностью.

Ранее опрошенные «Коммерсантом» эксперты заявили, что решение Центробанка России возобновить покупки золота на внутреннем рынке позволит повысить стабильность и уменьшить санкционные риски. Кроме того, после отмены НДС золото станет хорошей альтернативой доллару и евро.

7 марта цены на золото достигли уровня 2 000 долларов за унцию впервые за полтора года. Как отмечал РБК, цены на драгоценный металл взлетели на фоне массового ухода инвесторов от рисков из-за конфликта на Украине.

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Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Принятая мера позволяет ввести в оборот для физлиц драгоценных металлов в слитках. С 1 марта текущего года от НДС освобождаются операции по покупке физлицами у банков драгоценных металлов в слитках, изъятых из хранилищ. До нынешнего момента НДС при покупке золота составлял 20%. Это резко снижало эффективность вложений. Именно поэтому инвестиции в слитки и монеты не пользовались особой популярностью. Ранее опрошенные «Коммерсантом» эксперты заявили, что решение Центробанка России возобновить покупки золота на внутреннем рынке позволит повысить стабильность и уменьшить санкционные риски. Кроме того, после отмены НДС золото станет хорошей альтернативой доллару и евро. 7 марта цены на золото достигли уровня 2 000 долларов за унцию впервые за полтора года. Как отмечал РБК, цены на драгоценный металл взлетели на фоне массового ухода инвесторов от рисков из-за конфликта на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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