Госдума внесла поправки в бюджетный кодекс из-за санкций

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Госдума одобрила меры поддержки россиян Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Госдума приняла поправки в бюджетный кодекс, чтобы поддержать население в условиях санкций в отношении России. Поправки предполагают оперативное перераспределение бюджетных денег на региональном и федеральном уровне. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Это предоставит регионам возможности по формированию резервов для сглаживания последствий роста цен на товары первой необходимости и строительные материалы, а также для качественного исполнения первоочередных расходных обязательств по расчетам по заработной плате и иным социальным обязательствам», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект предусматривает снятие до 1 января 2023 года ограничений в 3% на размер резервных фондов для регионов и муниципальных образований. Предполагается возможность направлять деньги на финансирование мероприятий по региональным проектам за счет средств, высвобождаемых в процессе реструктуризации бюджетных кредитов. У регионов будет больше прав в определении целей и задач по использованию денег.

Страны начали вводить санкции в отношении России из-за спецоперации России на Украине. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах поддержки населения. Вводятся кредитные каникулы, правительство РФ сможет индексировать пенсии. Также изменения предполагают помощь бизнесу.

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Госдума приняла поправки в бюджетный кодекс, чтобы поддержать население в условиях санкций в отношении России. Поправки предполагают оперативное перераспределение бюджетных денег на региональном и федеральном уровне. Об этом сообщается на сайте Госдумы. «Это предоставит регионам возможности по формированию резервов для сглаживания последствий роста цен на товары первой необходимости и строительные материалы, а также для качественного исполнения первоочередных расходных обязательств по расчетам по заработной плате и иным социальным обязательствам», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Законопроект предусматривает снятие до 1 января 2023 года ограничений в 3% на размер резервных фондов для регионов и муниципальных образований. Предполагается возможность направлять деньги на финансирование мероприятий по региональным проектам за счет средств, высвобождаемых в процессе реструктуризации бюджетных кредитов. У регионов будет больше прав в определении целей и задач по использованию денег. Страны начали вводить санкции в отношении России из-за спецоперации России на Украине. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах поддержки населения. Вводятся кредитные каникулы, правительство РФ сможет индексировать пенсии. Также изменения предполагают помощь бизнесу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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