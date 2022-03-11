Госдума внесла поправки в бюджетный кодекс из-за санкций

Госдума приняла поправки в бюджетный кодекс, чтобы поддержать население в условиях санкций в отношении России. Поправки предполагают оперативное перераспределение бюджетных денег на региональном и федеральном уровне. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
«Это предоставит регионам возможности по формированию резервов для сглаживания последствий роста цен на товары первой необходимости и строительные материалы, а также для качественного исполнения первоочередных расходных обязательств по расчетам по заработной плате и иным социальным обязательствам», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Законопроект предусматривает снятие до 1 января 2023 года ограничений в 3% на размер резервных фондов для регионов и муниципальных образований. Предполагается возможность направлять деньги на финансирование мероприятий по региональным проектам за счет средств, высвобождаемых в процессе реструктуризации бюджетных кредитов. У регионов будет больше прав в определении целей и задач по использованию денег.
Страны начали вводить санкции в отношении России из-за спецоперации России на Украине. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах поддержки населения. Вводятся кредитные каникулы, правительство РФ сможет индексировать пенсии. Также изменения предполагают помощь бизнесу.
Госдума приняла поправки в бюджетный кодекс, чтобы поддержать население в условиях санкций в отношении России. Поправки предполагают оперативное перераспределение бюджетных денег на региональном и федеральном уровне. Об этом сообщается на сайте Госдумы. «Это предоставит регионам возможности по формированию резервов для сглаживания последствий роста цен на товары первой необходимости и строительные материалы, а также для качественного исполнения первоочередных расходных обязательств по расчетам по заработной плате и иным социальным обязательствам», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Законопроект предусматривает снятие до 1 января 2023 года ограничений в 3% на размер резервных фондов для регионов и муниципальных образований. Предполагается возможность направлять деньги на финансирование мероприятий по региональным проектам за счет средств, высвобождаемых в процессе реструктуризации бюджетных кредитов. У регионов будет больше прав в определении целей и задач по использованию денег. Страны начали вводить санкции в отношении России из-за спецоперации России на Украине. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах поддержки населения. Вводятся кредитные каникулы, правительство РФ сможет индексировать пенсии. Также изменения предполагают помощь бизнесу.