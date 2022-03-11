Доллары начали продавать как нумизматику

11 марта 2022 в 18:54 Размер текста - 17 +

Долларовые купюры начали продавать, как исторические банкноты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На одном из российских сайтов объявлений начали появляться предложения о покупке актуальных долларовых купюр в качестве исторических банкнот. 100 долларов продают за 25 тысяч рублей. С одним из продавцов связались журналисты. «Сколько вам надо? Десять тысяч? Да, можно. Сотенными купюрами. Оплата только наличкой. Цена — 25 штук за одну купюру», — ответил продавец купюр журналистам МК . Предприниматель также посоветовал поторопиться с покупкой, так как курс доллара обновляется ежедневно. 10 марта курс доллара поставил очередной рекорд по стоимости на Московской бирже — более 121 рубля. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене НДС 20% на покупку золотых слитков для физических лиц. На «Юле» за 100 долларов просят 14 тысяч рублей Скрин youla.ru Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На одном из российских сайтов объявлений начали появляться предложения о покупке актуальных долларовых купюр в качестве исторических банкнот. 100 долларов продают за 25 тысяч рублей. С одним из продавцов связались журналисты. «Сколько вам надо? Десять тысяч? Да, можно. Сотенными купюрами. Оплата только наличкой. Цена — 25 штук за одну купюру», — ответил продавец купюр журналистам МК. Предприниматель также посоветовал поторопиться с покупкой, так как курс доллара обновляется ежедневно. 10 марта курс доллара поставил очередной рекорд по стоимости на Московской бирже — более 121 рубля. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене НДС 20% на покупку золотых слитков для физических лиц.