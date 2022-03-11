Доллары начали продавать как нумизматику

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Клипарт. Сургут, рубль, монета, экономика, курс валюты, валюта, курс рубля, доллары
Долларовые купюры начали продавать, как исторические банкноты Фото:

На одном из российских сайтов объявлений начали появляться предложения о покупке актуальных долларовых купюр в качестве исторических банкнот. 100 долларов продают за 25 тысяч рублей. С одним из продавцов связались журналисты.

«Сколько вам надо? Десять тысяч? Да, можно. Сотенными купюрами. Оплата только наличкой. Цена — 25 штук за одну купюру», — ответил продавец купюр журналистам МК. Предприниматель также посоветовал поторопиться с покупкой, так как курс доллара обновляется ежедневно.

10 марта курс доллара поставил очередной рекорд по стоимости на Московской бирже — более 121 рубля. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене НДС 20% на покупку золотых слитков для физических лиц.

На «Юле» за 100 долларов просят 14 тысяч рублей

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На одном из российских сайтов объявлений начали появляться предложения о покупке актуальных долларовых купюр в качестве исторических банкнот. 100 долларов продают за 25 тысяч рублей. С одним из продавцов связались журналисты. «Сколько вам надо? Десять тысяч? Да, можно. Сотенными купюрами. Оплата только наличкой. Цена — 25 штук за одну купюру», — ответил продавец купюр журналистам МК. Предприниматель также посоветовал поторопиться с покупкой, так как курс доллара обновляется ежедневно. 10 марта курс доллара поставил очередной рекорд по стоимости на Московской бирже — более 121 рубля. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене НДС 20% на покупку золотых слитков для физических лиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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