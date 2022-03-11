Уральский ответ на санкции показали VIP под Екатеринбургом

В Верхней Пышме на заводе «Уральские локомотивы» полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и председателю правления ОАО «РЖД» Олегу Белозерову показали новый российский электровоз «Малахит». Об этом сообщается на официальном сайте полпредства.
«11 марта в городе Верхняя Пышма, на заводе „Уральские локомотивы“, продемонстрировали новый российский электровоз 3ЭС8 „Малахит“. Это инновационный локомотив, который разработали и изготовили на уральском предприятии в сотрудничестве в крупными российскими компаниями», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что разработанный электровоз полностью состоит только из российских комплектующих. По этому поводу высказался и полпред Якушев, заявив, что в этом проекте вся суть импортозамещения. «В отношении России практически каждый день вводятся новые санкции. Ограничивают доступ к иностранным комплектующим, технологиям, партнерству. Мы этим уже не раз сталкивались, и находили ответы на все вызовы. Непростые условия открывают новые возможности», — считает Владимир Якушев.
Ранее полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев сообщил, что предприятия Урала знают, что делать в современной действительности. По его словам, предприниматели и власти смогут преодолеть трудности, выстраивая взвешенный диалог. Западные санкции коснулись российских чиновников и предприятий вследствие объявления президентом РФ о проведении специальной операции на территории Украины.
Фото: Официальный сайт полномочного представителя президента РФ в УрФО
Фото: Официальный сайт полномочного представителя президента РФ в УрФО
Фото: Официальный сайт полномочного представителя президента РФ в УрФО
В Верхней Пышме на заводе «Уральские локомотивы» полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и председателю правления ОАО «РЖД» Олегу Белозерову показали новый российский электровоз «Малахит». Об этом сообщается на официальном сайте полпредства. «11 марта в городе Верхняя Пышма, на заводе „Уральские локомотивы“, продемонстрировали новый российский электровоз 3ЭС8 „Малахит“. Это инновационный локомотив, который разработали и изготовили на уральском предприятии в сотрудничестве в крупными российскими компаниями», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что разработанный электровоз полностью состоит только из российских комплектующих. По этому поводу высказался и полпред Якушев, заявив, что в этом проекте вся суть импортозамещения. «В отношении России практически каждый день вводятся новые санкции. Ограничивают доступ к иностранным комплектующим, технологиям, партнерству. Мы этим уже не раз сталкивались, и находили ответы на все вызовы. Непростые условия открывают новые возможности», — считает Владимир Якушев. Ранее полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев сообщил, что предприятия Урала знают, что делать в современной действительности. По его словам, предприниматели и власти смогут преодолеть трудности, выстраивая взвешенный диалог. Западные санкции коснулись российских чиновников и предприятий вследствие объявления президентом РФ о проведении специальной операции на территории Украины.