В Роскомнадзоре назвали дату полной блокировки Instagram

11 марта 2022 в 22:31 Размер текста - 17 +

Instagram в России окончательно заблокируют 14 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Блокировка Facebook и Instagram Роскомнадзор полностью ограничит доступ к Instagram с 14 марта. Пользователям дадут время, чтобы перенести свои данные в другие соцсети. «Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Там считают, что этого времени должно хватить для переноса фото и видео в другие соцсети, а также соответствующего уведомления подписчиков о произошедшем. Первый зампред комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Сергей Боярский ранее заявил, что в РФ будут заблокированы сервисы компании Meta, в том числе Instagram. В Генпрокуратуре обвинили компанию Meta в экстремизме после того, как корпорация сняла ограничения на публикацию контента, призывающего к насилию в отношении российских военных. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Роскомнадзор полностью ограничит доступ к Instagram с 14 марта. Пользователям дадут время, чтобы перенести свои данные в другие соцсети. «Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Там считают, что этого времени должно хватить для переноса фото и видео в другие соцсети, а также соответствующего уведомления подписчиков о произошедшем. Первый зампред комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Сергей Боярский ранее заявил, что в РФ будут заблокированы сервисы компании Meta, в том числе Instagram. В Генпрокуратуре обвинили компанию Meta в экстремизме после того, как корпорация сняла ограничения на публикацию контента, призывающего к насилию в отношении российских военных.