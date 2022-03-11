В Роскомнадзоре назвали дату полной блокировки Instagram

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Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, соцсеть, instagram, смотрит в телефон
Instagram в России окончательно заблокируют 14 марта Фото:
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Блокировка Facebook и Instagram

Роскомнадзор полностью ограничит доступ к Instagram с 14 марта. Пользователям дадут время, чтобы перенести свои данные в другие соцсети.

«Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Там считают, что этого времени должно хватить для переноса фото и видео в другие соцсети, а также соответствующего уведомления подписчиков о произошедшем.

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Сергей Боярский ранее заявил, что в РФ будут заблокированы сервисы компании Meta, в том числе Instagram. В Генпрокуратуре обвинили компанию Meta в экстремизме после того, как корпорация сняла ограничения на публикацию контента, призывающего к насилию в отношении российских военных.

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Роскомнадзор полностью ограничит доступ к Instagram с 14 марта. Пользователям дадут время, чтобы перенести свои данные в другие соцсети. «Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Там считают, что этого времени должно хватить для переноса фото и видео в другие соцсети, а также соответствующего уведомления подписчиков о произошедшем. Первый зампред комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Сергей Боярский ранее заявил, что в РФ будут заблокированы сервисы компании Meta, в том числе Instagram. В Генпрокуратуре обвинили компанию Meta в экстремизме после того, как корпорация сняла ограничения на публикацию контента, призывающего к насилию в отношении российских военных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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