Депутат Госдумы: сервисы Meta заблокируют в ближайшее время

11 марта 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

В ближайшее время в России заблокируют все сервисы компании Meta. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Сергей Боярский. «Весь инструментарий реакций на подобного рода противоправные действия у Роскомнадзора есть. И что-то мне подсказывает, что в ближайшее время все сервисы Meta на территории России будут заблокированы», — заявил Сергей Боярский в эфире телеканала «Россия 24». Днем 11 марта американская корпорация Meta временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. По словам пресс-секретаря компании Энди Стоуна, запрет по-прежнему сохранится на агрессивные призывы против простых граждан. После спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Генпрокуратуру наказать Meta за русофобию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Instagram прекратит свое существование в России, если Meta действительно снимет ограничения на призывы к насилию. Генпрокуратура РФ направила иск в суд с просьбой признать американскую компанию экстремистской организацией. Также надзорное ведомство потребовало запретить в России доступ к Instagram. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Meta о призывах к экстремистской и террористической деятельности.