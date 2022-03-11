YouTube начал блокировку российских госмедиа

Видеохостинг YouTube заблокирует каналы российских СМИ, финансируемых государством. Также платформа удаляет контент о спецоперации РФ на Украине, который «нарушает его политику». Об этом сообщил пресс-секретарь компании Фаршада Шадлу.
«Руководящие принципы нашего сообщества запрещают содержание, отрицающее, преуменьшающее или упрощающее отношение к хорошо задокументированным событиям, связанным с насилием, и мы удаляем контент о вторжении России на Украину, который нарушает эту политику», — написал Шадлу в своем twitter-аккануте. «Мы также блокируем каналы YouTube, связанные с российскими государственными СМИ, по всему миру», — добавил он.
Ранее YouTube отключил рекламу на своих сервисах в России. Видеохостинг принял такое решение из-за ситуации на Украине. 8 марта видеохостинг заблокировал канал российского журналиста Владимира Соловьева.
Видеохостинг YouTube заблокирует каналы российских СМИ, финансируемых государством. Также платформа удаляет контент о спецоперации РФ на Украине, который «нарушает его политику». Об этом сообщил пресс-секретарь компании Фаршада Шадлу. «Руководящие принципы нашего сообщества запрещают содержание, отрицающее, преуменьшающее или упрощающее отношение к хорошо задокументированным событиям, связанным с насилием, и мы удаляем контент о вторжении России на Украину, который нарушает эту политику», — написал Шадлу в своем twitter-аккануте. «Мы также блокируем каналы YouTube, связанные с российскими государственными СМИ, по всему миру», — добавил он. Ранее YouTube отключил рекламу на своих сервисах в России. Видеохостинг принял такое решение из-за ситуации на Украине. 8 марта видеохостинг заблокировал канал российского журналиста Владимира Соловьева.