YouTube начал блокировку российских госмедиа 11 марта 2022 в 23:17 Размер текста - 17 + YouTube начал блокировку каналов российских государственных СМИ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Видеохостинг YouTube заблокирует каналы российских СМИ, финансируемых государством. Также платформа удаляет контент о спецоперации РФ на Украине, который «нарушает его политику». Об этом сообщил пресс-секретарь компании Фаршада Шадлу. «Руководящие принципы нашего сообщества запрещают содержание, отрицающее, преуменьшающее или упрощающее отношение к хорошо задокументированным событиям, связанным с насилием, и мы удаляем контент о вторжении России на Украину, который нарушает эту политику», — написал Шадлу в своем twitter-аккануте. «Мы также блокируем каналы YouTube, связанные с российскими государственными СМИ, по всему миру», — добавил он. Ранее YouTube отключил рекламу на своих сервисах в России. Видеохостинг принял такое решение из-за ситуации на Украине. 8 марта видеохостинг заблокировал канал российского журналиста Владимира Соловьева. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Видеохостинг YouTube заблокирует каналы российских СМИ, финансируемых государством. Также платформа удаляет контент о спецоперации РФ на Украине, который «нарушает его политику». Об этом сообщил пресс-секретарь компании Фаршада Шадлу. «Руководящие принципы нашего сообщества запрещают содержание, отрицающее, преуменьшающее или упрощающее отношение к хорошо задокументированным событиям, связанным с насилием, и мы удаляем контент о вторжении России на Украину, который нарушает эту политику», — написал Шадлу в своем twitter-аккануте. «Мы также блокируем каналы YouTube, связанные с российскими государственными СМИ, по всему миру», — добавил он. Ранее YouTube отключил рекламу на своих сервисах в России. Видеохостинг принял такое решение из-за ситуации на Украине. 8 марта видеохостинг заблокировал канал российского журналиста Владимира Соловьева. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям