Youtube отключил рекламу для пользователей из России

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Youtube приостановил продажу рекламы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Youtube отключил рекламу на своих сервисах в России. Сервис принял такое решение из-за ситуации на Украине.

«Из-за продолжающейся войны на Украине мы временно приостанавливаем показ рекламы пользователям, находящимся в России», — вынес решение YouTube. Об этом сообщается на официальном сайте.

Известно, что ранее Google, в систему которого входит YouTube, приостановил продажу рекламы на своих сервисах в России. Об этом рассказали «РИА Новости» со ссылкой на западные СМИ.

Ранее после 8 лет военной конфронтации между Украиной и республиками Донбасса, при эсвкалации конфликта президент России Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе операции Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, распространяемых украинской стороной о действиях российских вооруженных сил. В частности, для этих целей в Польшу прибыл самолет с кибервойсками из США. По мнению источников, задача американских специалистов — подготовка провокационного контента о «зверствах» российских войск.

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Youtube отключил рекламу на своих сервисах в России. Сервис принял такое решение из-за ситуации на Украине. «Из-за продолжающейся войны на Украине мы временно приостанавливаем показ рекламы пользователям, находящимся в России», — вынес решение YouTube. Об этом сообщается на официальном сайте. Известно, что ранее Google, в систему которого входит YouTube, приостановил продажу рекламы на своих сервисах в России. Об этом рассказали «РИА Новости» со ссылкой на западные СМИ. Ранее после 8 лет военной конфронтации между Украиной и республиками Донбасса, при эсвкалации конфликта президент России Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе операции Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, распространяемых украинской стороной о действиях российских вооруженных сил. В частности, для этих целей в Польшу прибыл самолет с кибервойсками из США. По мнению источников, задача американских специалистов — подготовка провокационного контента о «зверствах» российских войск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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