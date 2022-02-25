Мишустин раскрыл план борьбы с кризисом и бедностью

Михаил Мишустин заявил, что власти РФ будут бороться с кризисом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Рубль дешевеет на фоне военной операции на Украине

Правительство России в рамках сотрудничества со странами Евразийского экономического союза продолжит усовершенствовать общий рынок для борьбы с кризисом. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Необходимо в дальнейшем находить оптимальные решения для стимулирования роста экономик и в конечном итоге роста благосостояния наших народов. Мы продолжим усовершенствовать общий рынок, устранять барьеры для четырех свобод: движение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы», — сказал Мишустин на заседании ЕАЭС, трансляция которого велась на «России 24».

Президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине. Оккупации территории не планируется, сказал он. В Минобороны РФ сказали, что Россия не наносит ракетные, артиллерийские и авиационные удары. Выводятся из строя объекты ПВО, а также другая военная инфраструктура. Для гражданского населения нет угрозы, отметили в ведомстве.

Запад пообещал ввести более жесткие санкции в отношении России. Столтенберг осудил военную операцию России на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что республика разрывает дипломатические отношения с Россией.