Альфа-Банк и ВТБ предлагают открыть вклад в китайских юанях

12 марта 2022 в 00:30 Размер текста - 17 +

Со следующей недели в приложении «Альфа-инвестиции» юани можно будет менять по биржевым курсам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 ВТБ и Альфа-банк предлагают россиянам открыть вклад в китайских юанях. Об этом сообщили пресс-службы банков. «С сегодняшнего дня в приложении Альфа-банка можно открыть счет в юанях. Счет бесплатный <…>. На счет можно перевести юани из других банков без комиссии с нашей стороны», — говорится в сообщении Альфа-Банка. Специалисты отметили, что, начиная со следующей недели, в приложении «Альфа-инвестиции» юани можно будет менять по биржевым курсам. ВТБ начал предлагать открыть вклад в юанях еще 9 марта. Пресс-служба банка сообщила, что максимальная ставка по такому вкладу составит 8%, при этом срок хранения денежных средств на таких условиях составит от трех до шести месяцев. Кроме того, клиент может получать от этого ежемесячную выплату дохода на счет или капитализацию процентов на вклад. Альфа-банк, ВТБ, «Открытие», «Тинькофф» и Уралсиб отказались конвертировать валюту в доллары для обналичивания по курсу ЦБ. Вместо этого там предлагают обменять средства по внутреннему курсу кредитной организации, сообщили в call-центрах и отделениях банков. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

ВТБ и Альфа-банк предлагают россиянам открыть вклад в китайских юанях. Об этом сообщили пресс-службы банков. «С сегодняшнего дня в приложении Альфа-банка можно открыть счет в юанях. Счет бесплатный <…>. На счет можно перевести юани из других банков без комиссии с нашей стороны», — говорится в сообщении Альфа-Банка. Специалисты отметили, что, начиная со следующей недели, в приложении «Альфа-инвестиции» юани можно будет менять по биржевым курсам. ВТБ начал предлагать открыть вклад в юанях еще 9 марта. Пресс-служба банка сообщила, что максимальная ставка по такому вкладу составит 8%, при этом срок хранения денежных средств на таких условиях составит от трех до шести месяцев. Кроме того, клиент может получать от этого ежемесячную выплату дохода на счет или капитализацию процентов на вклад. Альфа-банк, ВТБ, «Открытие», «Тинькофф» и Уралсиб отказались конвертировать валюту в доллары для обналичивания по курсу ЦБ. Вместо этого там предлагают обменять средства по внутреннему курсу кредитной организации, сообщили в call-центрах и отделениях банков.