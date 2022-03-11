В рекордной за 40 инфляции в США виноват президент России Владимир Путин, так как рынки отреагировали на его действия. Так считает президент США Джо Байден.
«Сегодняшний отчет об инфляции напоминает, что бюджеты американцев истощаются из-за повышения цен и семьи начинают ощущать последствия путинского роста цен. Большой вклад в инфляцию в этом месяце внес рост цен на бензин и энергоносители, поскольку рынки отреагировали на агрессивные действия Путина», — говорится в заявлении, опубликованном Белым домом.
Лидер США считает, что издержки в Америки напрямую связаны с санкциями против России. Он подчеркнул, что несмотря на это, последствия ограничений для России будут «намного более разрушительными», чем для США.
Кроме того, Джо Байден ограничил экспорт, реэкспорт, продажи и поставки из США любому гражданину, находящемуся в России. Он запретил поставлять России долларовые купюры. Белый дом считает, что новый указ Байдена создаст правовую основу для введения ограничений в любой сектор экономики РФ.
В рекордной за 40 инфляции в США виноват президент России Владимир Путин, так как рынки отреагировали на его действия. Так считает президент США Джо Байден. «Сегодняшний отчет об инфляции напоминает, что бюджеты американцев истощаются из-за повышения цен и семьи начинают ощущать последствия путинского роста цен. Большой вклад в инфляцию в этом месяце внес рост цен на бензин и энергоносители, поскольку рынки отреагировали на агрессивные действия Путина», — говорится в заявлении, опубликованном Белым домом. Лидер США считает, что издержки в Америки напрямую связаны с санкциями против России. Он подчеркнул, что несмотря на это, последствия ограничений для России будут «намного более разрушительными», чем для США. Кроме того, Джо Байден ограничил экспорт, реэкспорт, продажи и поставки из США любому гражданину, находящемуся в России. Он запретил поставлять России долларовые купюры. Белый дом считает, что новый указ Байдена создаст правовую основу для введения ограничений в любой сектор экономики РФ.