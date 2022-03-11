Байден обвинил Путина в рекордной за 40 лет инфляции в США. «Бюджеты американцев истощаются»

12 марта 2022 в 00:48 Размер текста - 17 +

По словам Джо Байдена, из-за обрушившихся санкций на Россию, страдают американцы Фото: Kevin Dietsch Zuma\TASS новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В рекордной за 40 инфляции в США виноват президент России Владимир Путин, так как рынки отреагировали на его действия. Так считает президент США Джо Байден. «Сегодняшний отчет об инфляции напоминает, что бюджеты американцев истощаются из-за повышения цен и семьи начинают ощущать последствия путинского роста цен. Большой вклад в инфляцию в этом месяце внес рост цен на бензин и энергоносители, поскольку рынки отреагировали на агрессивные действия Путина», — говорится в заявлении, опубликованном Белым домом. Лидер США считает, что издержки в Америки напрямую связаны с санкциями против России. Он подчеркнул, что несмотря на это, последствия ограничений для России будут «намного более разрушительными», чем для США. Кроме того, Джо Байден ограничил экспорт, реэкспорт, продажи и поставки из США любому гражданину, находящемуся в России. Он запретил поставлять России долларовые купюры. Белый дом считает, что новый указ Байдена создаст правовую основу для введения ограничений в любой сектор экономики РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В рекордной за 40 инфляции в США виноват президент России Владимир Путин, так как рынки отреагировали на его действия. Так считает президент США Джо Байден. «Сегодняшний отчет об инфляции напоминает, что бюджеты американцев истощаются из-за повышения цен и семьи начинают ощущать последствия путинского роста цен. Большой вклад в инфляцию в этом месяце внес рост цен на бензин и энергоносители, поскольку рынки отреагировали на агрессивные действия Путина», — говорится в заявлении, опубликованном Белым домом. Лидер США считает, что издержки в Америки напрямую связаны с санкциями против России. Он подчеркнул, что несмотря на это, последствия ограничений для России будут «намного более разрушительными», чем для США. Кроме того, Джо Байден ограничил экспорт, реэкспорт, продажи и поставки из США любому гражданину, находящемуся в России. Он запретил поставлять России долларовые купюры. Белый дом считает, что новый указ Байдена создаст правовую основу для введения ограничений в любой сектор экономики РФ.