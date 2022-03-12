В «Тинькофф» предупредили о проблемах с переводом из-за SWIFT

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Очереди за деньгами в банкоматы. Челябинск, очередь в банкомат, тинькофф
Из-за отключения от SWIFT банкам требуется больше времени для перевода средств за рубеж Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Из-за частичного отключения России от SWIFT россияне столкнулись с проблемой перевода валюты в иностранные банки. Об это рассказали представители «Тинькофф Банка».

«SWIFT-перевод валюты из российского банка в иностранный может занимать до нескольких дней — не по причине каких-то задержек со стороны банка-отправителя, а из-за технологии работы SWIFT-переводов. С учетом последних законодательных ограничений, связанных с оборотом валюты, сроки прохождения таких переводов увеличились», — сообщили в банке «Ридусу».

Из-за этой проблемы психолог и коуч Юлия Макаренко «потеряла» 50 тысяч евро и заявила об этом, обвиняя банк в присвоении денег. По ее словам, деньги списались сразу, но за две недели на другой счет так и не дошли.

После начала специальной операции России на Украине западные страны начали вводить против РФ санкции. Так, семь российских банков отключили от международной системы SWIFT. Под ограничения попали банки: «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Россия» «Совкомбанк», «Внешэкономбанк» (ВЭБ), ВТБ. В рамках санкций платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России, передает RT. «Тинькофф банк», Альфа-банк и Сбербанк решили экстренно подготовить к выпуску карты «Мир» на платежной системе Китая UnionPay. Это позволит россиянам оплачивать свои покупки за рубежом.

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Из-за частичного отключения России от SWIFT россияне столкнулись с проблемой перевода валюты в иностранные банки. Об это рассказали представители «Тинькофф Банка». «SWIFT-перевод валюты из российского банка в иностранный может занимать до нескольких дней — не по причине каких-то задержек со стороны банка-отправителя, а из-за технологии работы SWIFT-переводов. С учетом последних законодательных ограничений, связанных с оборотом валюты, сроки прохождения таких переводов увеличились», — сообщили в банке «Ридусу». Из-за этой проблемы психолог и коуч Юлия Макаренко «потеряла» 50 тысяч евро и заявила об этом, обвиняя банк в присвоении денег. По ее словам, деньги списались сразу, но за две недели на другой счет так и не дошли. После начала специальной операции России на Украине западные страны начали вводить против РФ санкции. Так, семь российских банков отключили от международной системы SWIFT. Под ограничения попали банки: «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Россия» «Совкомбанк», «Внешэкономбанк» (ВЭБ), ВТБ. В рамках санкций платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России, передает RT. «Тинькофф банк», Альфа-банк и Сбербанк решили экстренно подготовить к выпуску карты «Мир» на платежной системе Китая UnionPay. Это позволит россиянам оплачивать свои покупки за рубежом.
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