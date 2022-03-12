Россия подготовила ответные санкции против стран Запада

Российские власти подготовили список санкций против стран Запада в ответ на ограничения России. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
«Списки ответных персональных санкций против Запада готовы. [Они] скоро будут обнародованы», — заявил Рябков, передает РИА «Новости».
Ранее США и страны Запада ввели множественные санкции против России, включая главу государства Владимира Путина. При этом антироссийские санкции наносят огромный ущерб гражданам стран-членов Евросоюза. В частности, ведут к разрыву сложившихся торгово-производственных цепочек и наносят колоссальный ущерб гражданам. Но Россия несмотря на санкции продолжает выполнять свои обязательства по всем контрактам.
Российские власти подготовили список санкций против стран Запада в ответ на ограничения России. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. «Списки ответных персональных санкций против Запада готовы. [Они] скоро будут обнародованы», — заявил Рябков, передает РИА «Новости». Ранее США и страны Запада ввели множественные санкции против России, включая главу государства Владимира Путина. При этом антироссийские санкции наносят огромный ущерб гражданам стран-членов Евросоюза. В частности, ведут к разрыву сложившихся торгово-производственных цепочек и наносят колоссальный ущерб гражданам. Но Россия несмотря на санкции продолжает выполнять свои обязательства по всем контрактам.