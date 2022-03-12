Соединенные Штаты Америки через минздрав Украины спонсировали работу украинских лабораторий, предположительно, занимавшихся разработкой биологического оружия. Об этом свидетельствует родословная работницы министерства здравоохранения Украины, заявила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
«Летом 2016 года администрация Барака Обамы отправила на Украину Ульяну Супрун, американскую гражданку, которая стала министром здравоохранения Украины», — написала Захарова в telegram-канале. Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что отец Ульяны Супрун Джордж Гарри Юркив — бывший вице-президент North American Controls Inc (компания специализируется на разработке систем контроля для оборонной промышленности), дед Ульяны Супрун Иван Юркив был поручиком в армии независимой Украины в 1919 году и, по некоторым сведениям, во время Второй мировой войны состоял в бандеровских формированиях, а муж Ульяны Супрун Марко Супрун — пропагандист и продюсер из Канады, известный своими связями с ультраправыми активистами.
Ранее Министерство иностранных дел РФ заявляло о попытке Украины скрыть разработку биологического оружия в лабораториях, спонсируемых США. По данным Минобороны РФ, украинские ученые незаконно работали с возбудителями чумы.
Соединенные Штаты Америки через минздрав Украины спонсировали работу украинских лабораторий, предположительно, занимавшихся разработкой биологического оружия. Об этом свидетельствует родословная работницы министерства здравоохранения Украины, заявила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. «Летом 2016 года администрация Барака Обамы отправила на Украину Ульяну Супрун, американскую гражданку, которая стала министром здравоохранения Украины», — написала Захарова в telegram-канале. Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что отец Ульяны Супрун Джордж Гарри Юркив — бывший вице-президент North American Controls Inc (компания специализируется на разработке систем контроля для оборонной промышленности), дед Ульяны Супрун Иван Юркив был поручиком в армии независимой Украины в 1919 году и, по некоторым сведениям, во время Второй мировой войны состоял в бандеровских формированиях, а муж Ульяны Супрун Марко Супрун — пропагандист и продюсер из Канады, известный своими связями с ультраправыми активистами. Ранее Министерство иностранных дел РФ заявляло о попытке Украины скрыть разработку биологического оружия в лабораториях, спонсируемых США. По данным Минобороны РФ, украинские ученые незаконно работали с возбудителями чумы.