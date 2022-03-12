Захарова раскрыла детали работы украинских биолабораторий

12 марта 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

Мария Захарова: США спонсировали разработку биооружия через минздрав Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки через минздрав Украины спонсировали работу украинских лабораторий, предположительно, занимавшихся разработкой биологического оружия. Об этом свидетельствует родословная работницы министерства здравоохранения Украины, заявила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. «Летом 2016 года администрация Барака Обамы отправила на Украину Ульяну Супрун, американскую гражданку, которая стала министром здравоохранения Украины», — написала Захарова в telegram-канале. Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что отец Ульяны Супрун Джордж Гарри Юркив — бывший вице-президент North American Controls Inc (компания специализируется на разработке систем контроля для оборонной промышленности), дед Ульяны Супрун Иван Юркив был поручиком в армии независимой Украины в 1919 году и, по некоторым сведениям, во время Второй мировой войны состоял в бандеровских формированиях, а муж Ульяны Супрун Марко Супрун — пропагандист и продюсер из Канады, известный своими связями с ультраправыми активистами. Ранее Министерство иностранных дел РФ заявляло о попытке Украины скрыть разработку биологического оружия в лабораториях, спонсируемых США. По данным Минобороны РФ, украинские ученые незаконно работали с возбудителями чумы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Соединенные Штаты Америки через минздрав Украины спонсировали работу украинских лабораторий, предположительно, занимавшихся разработкой биологического оружия. Об этом свидетельствует родословная работницы министерства здравоохранения Украины, заявила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. «Летом 2016 года администрация Барака Обамы отправила на Украину Ульяну Супрун, американскую гражданку, которая стала министром здравоохранения Украины», — написала Захарова в telegram-канале. Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что отец Ульяны Супрун Джордж Гарри Юркив — бывший вице-президент North American Controls Inc (компания специализируется на разработке систем контроля для оборонной промышленности), дед Ульяны Супрун Иван Юркив был поручиком в армии независимой Украины в 1919 году и, по некоторым сведениям, во время Второй мировой войны состоял в бандеровских формированиях, а муж Ульяны Супрун Марко Супрун — пропагандист и продюсер из Канады, известный своими связями с ультраправыми активистами. Ранее Министерство иностранных дел РФ заявляло о попытке Украины скрыть разработку биологического оружия в лабораториях, спонсируемых США. По данным Минобороны РФ, украинские ученые незаконно работали с возбудителями чумы.