12 марта 2022

Премьер-министр Украины рассказал о запасах газа в стране

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод комплекса сжиженного природного газа
На Украину идет импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши, заявил Шмыгаль Фото:
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Украина располагает 9,5 миллиардами кубометров газа. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Запасы газа сейчас на уровне около 9,5 миллиарда кубометров. Продолжается импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши. „Укргаздобыча“ продолжает добычу газа на всех объектах, кроме тех, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения, там, где идут боевые действия», — сообщил Шмыгаль в видеообращении.

На Украине находятся четыре АЭС в рабочем состоянии. Помимо этого, у страны есть договоренности с Польшей на поставки дополнительных партий угля железной дорогой, сообщил премьер. Украинские ТЭЦ будут получать газ по льготной цене с целью экономии угля, отметил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что в Германии боятся кризиса из-за повышения цен на энергоносители. Это может произойти из-за отказа от российских нефти и угля.

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Украина располагает 9,5 миллиардами кубометров газа. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. «Запасы газа сейчас на уровне около 9,5 миллиарда кубометров. Продолжается импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши. „Укргаздобыча“ продолжает добычу газа на всех объектах, кроме тех, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения, там, где идут боевые действия», — сообщил Шмыгаль в видеообращении. На Украине находятся четыре АЭС в рабочем состоянии. Помимо этого, у страны есть договоренности с Польшей на поставки дополнительных партий угля железной дорогой, сообщил премьер. Украинские ТЭЦ будут получать газ по льготной цене с целью экономии угля, отметил Шмыгаль. Ранее сообщалось, что в Германии боятся кризиса из-за повышения цен на энергоносители. Это может произойти из-за отказа от российских нефти и угля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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