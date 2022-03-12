Премьер-министр Украины рассказал о запасах газа в стране

13 марта 2022 в 04:09 Размер текста - 17 +

На Украину идет импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши, заявил Шмыгаль Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина располагает 9,5 миллиардами кубометров газа. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. «Запасы газа сейчас на уровне около 9,5 миллиарда кубометров. Продолжается импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши. „Укргаздобыча“ продолжает добычу газа на всех объектах, кроме тех, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения, там, где идут боевые действия», — сообщил Шмыгаль в видеообращении. На Украине находятся четыре АЭС в рабочем состоянии. Помимо этого, у страны есть договоренности с Польшей на поставки дополнительных партий угля железной дорогой, сообщил премьер. Украинские ТЭЦ будут получать газ по льготной цене с целью экономии угля, отметил Шмыгаль. Ранее сообщалось, что в Германии боятся кризиса из-за повышения цен на энергоносители. Это может произойти из-за отказа от российских нефти и угля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина располагает 9,5 миллиардами кубометров газа. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. «Запасы газа сейчас на уровне около 9,5 миллиарда кубометров. Продолжается импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши. „Укргаздобыча“ продолжает добычу газа на всех объектах, кроме тех, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения, там, где идут боевые действия», — сообщил Шмыгаль в видеообращении. На Украине находятся четыре АЭС в рабочем состоянии. Помимо этого, у страны есть договоренности с Польшей на поставки дополнительных партий угля железной дорогой, сообщил премьер. Украинские ТЭЦ будут получать газ по льготной цене с целью экономии угля, отметил Шмыгаль. Ранее сообщалось, что в Германии боятся кризиса из-за повышения цен на энергоносители. Это может произойти из-за отказа от российских нефти и угля.