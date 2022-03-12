Премьер-министр Украины рассказал о запасах газа в стране

Украина располагает 9,5 миллиардами кубометров газа. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Запасы газа сейчас на уровне около 9,5 миллиарда кубометров. Продолжается импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши. „Укргаздобыча“ продолжает добычу газа на всех объектах, кроме тех, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения, там, где идут боевые действия», — сообщил Шмыгаль в видеообращении.
На Украине находятся четыре АЭС в рабочем состоянии. Помимо этого, у страны есть договоренности с Польшей на поставки дополнительных партий угля железной дорогой, сообщил премьер. Украинские ТЭЦ будут получать газ по льготной цене с целью экономии угля, отметил Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что в Германии боятся кризиса из-за повышения цен на энергоносители. Это может произойти из-за отказа от российских нефти и угля.
Украина располагает 9,5 миллиардами кубометров газа. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. «Запасы газа сейчас на уровне около 9,5 миллиарда кубометров. Продолжается импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши. „Укргаздобыча“ продолжает добычу газа на всех объектах, кроме тех, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения, там, где идут боевые действия», — сообщил Шмыгаль в видеообращении. На Украине находятся четыре АЭС в рабочем состоянии. Помимо этого, у страны есть договоренности с Польшей на поставки дополнительных партий угля железной дорогой, сообщил премьер. Украинские ТЭЦ будут получать газ по льготной цене с целью экономии угля, отметил Шмыгаль. Ранее сообщалось, что в Германии боятся кризиса из-за повышения цен на энергоносители. Это может произойти из-за отказа от российских нефти и угля.