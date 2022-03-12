12 марта 2022

Россиянам рассказали о снижении стоимости бензина

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера по отремонтированным дорогам. Челябинск, бензин, бензозаправка, автозаправка, бензобак, бензоколонка, а95
Стоимость топлива снизится, но затем вновь вырастет, заявил эксперт Фото:

Розничная стоимость бензина в России может снизиться максимум на 3-4 рубля за литр. Об этом заявил первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Снижение розничной стоимости бензина в России вряд ли будет долгим, его максимальный потенциал — 3-4 рубля за литр, а затем все вновь скорректируется ростом», — передает слова Сигала РИА «Новости». Отмечается, что в последний день февраля биржевые цены на топливо резко упали, в результате бензин подешевел почти на четверть.

Снижение стоимости топлива связано с текущей ситуацией в мире, рассказал собеседник агентства. Однако недавний рост ключевой ставки ЦБ РФ до 20% является как сдерживающим фактором падения цен, так и фактором их будущего роста.

Ранее сообщалось, что в российских регионах начала уменьшаться стоимость бензина. С 1 по 5 марта стоимость топлива уменьшилась в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и в Приморском крае.

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Розничная стоимость бензина в России может снизиться максимум на 3-4 рубля за литр. Об этом заявил первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал. «Снижение розничной стоимости бензина в России вряд ли будет долгим, его максимальный потенциал — 3-4 рубля за литр, а затем все вновь скорректируется ростом», — передает слова Сигала РИА «Новости». Отмечается, что в последний день февраля биржевые цены на топливо резко упали, в результате бензин подешевел почти на четверть. Снижение стоимости топлива связано с текущей ситуацией в мире, рассказал собеседник агентства. Однако недавний рост ключевой ставки ЦБ РФ до 20% является как сдерживающим фактором падения цен, так и фактором их будущего роста. Ранее сообщалось, что в российских регионах начала уменьшаться стоимость бензина. С 1 по 5 марта стоимость топлива уменьшилась в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и в Приморском крае.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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