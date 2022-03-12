Россиянам рассказали о снижении стоимости бензина

13 марта 2022 в 06:47 Размер текста - 17 +

Стоимость топлива снизится, но затем вновь вырастет, заявил эксперт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Розничная стоимость бензина в России может снизиться максимум на 3-4 рубля за литр. Об этом заявил первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал. «Снижение розничной стоимости бензина в России вряд ли будет долгим, его максимальный потенциал — 3-4 рубля за литр, а затем все вновь скорректируется ростом», — передает слова Сигала РИА «Новости». Отмечается, что в последний день февраля биржевые цены на топливо резко упали, в результате бензин подешевел почти на четверть. Снижение стоимости топлива связано с текущей ситуацией в мире, рассказал собеседник агентства. Однако недавний рост ключевой ставки ЦБ РФ до 20% является как сдерживающим фактором падения цен, так и фактором их будущего роста. Ранее сообщалось, что в российских регионах начала уменьшаться стоимость бензина. С 1 по 5 марта стоимость топлива уменьшилась в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и в Приморском крае. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Розничная стоимость бензина в России может снизиться максимум на 3-4 рубля за литр. Об этом заявил первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал. «Снижение розничной стоимости бензина в России вряд ли будет долгим, его максимальный потенциал — 3-4 рубля за литр, а затем все вновь скорректируется ростом», — передает слова Сигала РИА «Новости». Отмечается, что в последний день февраля биржевые цены на топливо резко упали, в результате бензин подешевел почти на четверть. Снижение стоимости топлива связано с текущей ситуацией в мире, рассказал собеседник агентства. Однако недавний рост ключевой ставки ЦБ РФ до 20% является как сдерживающим фактором падения цен, так и фактором их будущего роста. Ранее сообщалось, что в российских регионах начала уменьшаться стоимость бензина. С 1 по 5 марта стоимость топлива уменьшилась в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и в Приморском крае.