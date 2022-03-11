В России начали снижаться цены на бензин

В Санкт-Петербурге уменьшилась стоимость бензина Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В российских регионах начала уменьшаться стоимость бензина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на товарно-сырьевые биржи.

«Падение цен на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже началось на прошлой неделе. Дизтопливо подешевело примерно на 12%, снижение с конца февраля составило 24,5%», — передает РБК.

В Москве стоимость бензина с конца февраля не менялась, сообщили в Московской топливной ассоциации. В некоторых регионах цена падает, особенно на заправках, принадлежащих независимым сетям, которые покупают бензин на бирже — напрямую или через трейдеров. С 1 по 5 марта стоимость топлива уменьшилась в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и в Приморском крае, сообщает издание со ссылкой на представителей сетей.

Бензин дешевеет на независимых заправках, на которых топливо было дороже, чем у крупных нефтяных компаний, сообщил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Это стало возможно из-за уменьшения биржевых оптовых цен. Владельцы независимых сетей АЗС заявили, что крупные нефтяные компании не снижали и не повышали стоимость на своих заправках с 28 февраля.

Ранее в России зафиксировали небольшое снижение оптовых цен на топливо, сообщал «Коммерсант» со ссылкой на информацию акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа». В Росстате сообщили, что к концу февраля стоимость бензина возросла на 0,6%.

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